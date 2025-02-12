Наши кошки нас понимают!

Французские этологи провели эксперимент на 16 кошках: они предложили хозяевам записать на видео, как их кошки реагируют на несколько условных голосовых фраз. Результаты эксперимента показали, насколько хорошо кошки понимают своих "своих людей" и как нежно их любят.

В эксперименте участвовали шестнадцать домашних кошек. Хозяева записывали фразы, адресованные питомцам, например: "Ты хочешь поиграть?", "Будешь кушать?". Результаты оказались удивительными: когда кошки слышали голос хозяина, говорящего именно с ними, они тут же реагировали: ушки настораживались, хвостик начинал подергиваться, а умывание внезапно прекращалось. Оказалось, что кошки не просто узнают голос, но и распознают интонацию хозяина, реагируют на свою кличку. Ведь многие из нас, разговаривая с питомцами, невольно переходят на более высокий тон и упрощают речь, будто разговаривая с маленькими детьми. Этологи говорят, что кошки — компаньоны по своей природе.

"Хозяин важен для их благополучия, и они это понимают. Этим объясняется сильная восприимчивость кошки к тому, что и как говорит её человек! — поясняет Шарлотта де Музон, автор исследования. — Иными словами, кошки не просто живут рядом с нами, они внимательно слушают и понимают нас!"

А вы замечали за собой, что разговариваете со своей кошкой иначе, чем с незнакомым человеком или даже членом семьи?