8 лет в разлуке и долгий путь домой: история удивительного воссоединения с пропавшим псом

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Американец воссоединился с пропавшим псом спустя 8 лет: невероятная история воссоединения

Восемь лет ожидания и поисков закончились для П. Жильбо из США невероятной новостью: его пропавший питомец, пёс по имени Дэмиан, вернулся домой. История этой встречи началась в 2017 году, когда, во время переезда из Массачусетса в Аризону, пёс сбежал с поводка на заправке в Оклахоме и исчез.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Жильбо искал свою собаку до самой ночи, но ему пришлось остановить поиски после встречи с дикой пумой. Он остался в Оклахоме ещё на неделю, но, увы, безрезультатно. С годами хозяин утратил надежду на возвращение своего друга, хотя продолжал размещать объявления.

Но чудо случилось в январе этого года. Жительница Оклахома-Сити, увидев собаку на дороге, не смогла пройти мимо и забрала его. Она передала питомца брату, который отвёз его к ветеринару. Там было сделано важное открытие: у Дэмиана был чип, на котором были записаны контакты его хозяина.

Получив звонок, Жильбо не терял времени и сразу же отправился в долгий путь. Он проехал 14 часов без остановок, чтобы воссоединиться с Дэмианом. Когда собака увидела своего хозяина, она сразу узнала его, несмотря на долгие годы разлуки.

Где Дэмиан провёл все эти годы, так и осталось неизвестно. Однако сейчас он снова рядом с тем, кто так долго его ждал, и ни на шаг не отходит от П. Жильбо.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



