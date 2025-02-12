Апельсины для собак: не такой безобидный фрукт, как кажется

Да, собакам можно давать апельсины, но только в умеренных количествах. Апельсины безопасны для собак, если их употребление не превышает 5-10% от ежедневной калорийности рациона. Важно помнить, что чрезмерное количество апельсинов может привести к проблемам с пищеварением, лишнему весу и другим осложнениям.
Преимущества апельсинов для собак
Апельсины полезны благодаря своему составу:
Потенциальные риски
Несмотря на пользу, у апельсинов есть несколько недостатков:
Как правильно давать апельсины
Вред и аллергия на апельсины
Хотя апельсины не токсичны для собак, их избыточное употребление может вызвать:
Другие фрукты в рационе собаки
Если апельсины не подходят вашему питомцу, попробуйте предложить другие фрукты, такие как мандарины (без кожуры и семян) или яблоки. Грейпфрут — не лучший выбор из-за своей горечи и кислотности, однако, как и апельсины, он может быть безопасным в умеренных количествах.
Заключение
Апельсины можно давать собакам, но только с осторожностью и в разумных дозах. Собаки могут получать от них витамины и минералы, но важно следить за их реакцией на фрукт и избегать переедания.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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