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Апельсины для собак: не такой безобидный фрукт, как кажется

Зоосфера

Можно ли собакам апельсины: рекомендации ветеринара

Да, собакам можно давать апельсины, но только в умеренных количествах. Апельсины безопасны для собак, если их употребление не превышает 5-10% от ежедневной калорийности рациона. Важно помнить, что чрезмерное количество апельсинов может привести к проблемам с пищеварением, лишнему весу и другим осложнениям.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины

Преимущества апельсинов для собак

Апельсины полезны благодаря своему составу:

  • Калий - важен для здоровья почек и сердца.
  • Клетчатка - помогает поддерживать здоровое пищеварение и предотвращать запоры.
  • Витамин C - несмотря на то, что собаки синтезируют его самостоятельно, продукты с витамином C могут помочь поддерживать иммунную систему.
  • Антиоксиданты - флавоноиды, такие как гесперидин и кверцетин, защищают клетки от повреждений и поддерживают общее состояние здоровья.

Потенциальные риски

Несмотря на пользу, у апельсинов есть несколько недостатков:

  1. Сахар (фруктоза) - может привести к ожирению и кариесу, если давать фрукт в больших количествах.
  2. Кожура и семена - могут быть опасны для собак. Кожура может вызвать кишечную непроходимость, а семена — токсичны, так как содержат вещества, способные вызвать раздражение или аллергические реакции.
  3. Аллергия - некоторые собаки могут быть аллергичными на цитрусовые. Симптомы включают зуд, воспаление, диарею и рвоту.

Как правильно давать апельсины

  • Удалите семена и кожуру, прежде чем предложить питомцу.
  • Давайте апельсин в умеренных количествах (не более 1-2 дольки в день).
  • Следите за реакцией собаки: если появляются проблемы с пищеварением или аллергические реакции, прекратите кормить питомца апельсинами.

Вред и аллергия на апельсины

Хотя апельсины не токсичны для собак, их избыточное употребление может вызвать:

  • Проблемы с желудком (запор или диарея).
  • Аллергические реакции (крапивница, зуд, воспаление кожи, проблемы с ушами и глазами).

Другие фрукты в рационе собаки

Если апельсины не подходят вашему питомцу, попробуйте предложить другие фрукты, такие как мандарины (без кожуры и семян) или яблоки. Грейпфрут — не лучший выбор из-за своей горечи и кислотности, однако, как и апельсины, он может быть безопасным в умеренных количествах.

Заключение

Апельсины можно давать собакам, но только с осторожностью и в разумных дозах. Собаки могут получать от них витамины и минералы, но важно следить за их реакцией на фрукт и избегать переедания.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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