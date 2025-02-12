Питомцы на грани джетлага: как перемещение во времени влияет на их здоровье

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Могут ли животные страдать от смены часовых поясов

Хотя вопрос о джетлаге обычно связывают с людьми, оказывается, животные тоже могут испытывать определённые трудности из-за смены часовых поясов. На первый взгляд, может показаться, что изменения времени не должны существенно влиять на животных, но на деле всё немного сложнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Как влияет смена времени на домашних питомцев

Домашние животные, такие как собаки, могут страдать от так называемого "социального джетлага". Это явление происходит, когда питомцы ведут активный образ жизни в те часы, когда их хозяева отдыхают. В результате страдает не только их собственный сон, но и режим владельцев, что может привести к состоянию, напоминающему джетлаг — без реальной смены часового пояса.

Лошади и их адаптация

Лошади также могут ощущать временные сдвиги, но переносят их легче. Это связано с тем, что они спят короткими отрезками по 3 часа, а не 7-9 часов подряд, как люди. Такая структура сна помогает им быть менее чувствительными к изменениям во времени.

Когда внутренние часы работают по-другому

У некоторых видов животных циркадные ритмы устроены иначе. Например, у пещерных тетр (вид рыб) метаболизм не зависит от времени суток. Исследование 2014 года показало, что их биологические часы не привязаны к световому циклу, что позволяет им адаптироваться к условиям, где световой день или ночь могут продолжаться гораздо дольше.

Быстрая адаптация

Некоторые виды способны быстро адаптироваться к смене времени. В одном из экспериментов учёные сместили освещение на 6 часов назад, вызывая тем самым джетлаг у пауков. Эти пауки быстро перестроили свои биологические часы, просто подстроив своё поведение под новые условия.

Итак, как же влияет смена времени

Влияние смены часового пояса на животных зависит от их вида. Одни испытывают дискомфорт, как и люди, другие почти не замечают изменений, а третьи — мгновенно адаптируются.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



