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Контрабанда, о которой никто не знал: как браконьеры используют море в своих целях

1:20
Зоосфера

Исследование природоохранных организаций Panthera и ZSL, а также Университета Санвей (Малайзия) выявило неожиданный способ незаконной торговли частями малайзийских тигров. По данным агентства Associated Press, браконьеры используют коммерческие рыболовные суда для контрабанды ценных трофеев во Вьетнам и другие страны.

Как работают браконьеры

Опрос более 40 человек, включая самих браконьеров, показал, что морские маршруты выгоднее и безопаснее. Рыбацкие шхуны способны перевозить большие партии товара, их эксплуатация обходится дешевле, а вероятность таможенных проверок на воде ниже, чем при транспортировке по суше или воздуху.

Этот способ позволяет преступникам скрывать незаконный груз среди улова, минимизируя риски обнаружения. Исследователи отмечают, что такие маршруты — часть сложной сети торговли дикими животными, угрожающей малайзийским тиграм, численность которых уже критически мала.

Что может изменить ситуацию

Авторы исследования подчеркивают важность глубокого анализа схем контрабанды. Они надеются, что полученные данные помогут разработать новые методы борьбы с браконьерством и защитить исчезающие виды.

Уточнения

Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.

Автор Дмитрий Тезнев
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