Животное, которое никогда не грустит, – но есть секрет, о котором мало кто знает

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Зоосфера

Австралия славится не только своими хищниками, но и уникальными животными, вызывающими умиление. Среди них — квокка, маленький сумчатый зверёк, прославившийся своей "улыбкой". В отличие от грозных кенгуру, этот представитель семейства макроподовых олицетворяет добродушие и спокойствие, завоевав любовь людей по всему миру.

Где обитают квокки

Эти очаровательные создания живут только в Австралии, преимущественно на островах Роттнест и Балд, а также в отдельных районах материка. Их ареал довольно ограничен, и сегодня они внесены в список уязвимых видов. Основные угрозы — появление хищников, уничтожение среды обитания и изменение климата.

Внешний вид и особенности

Квокка (Setonix brachyurus) — небольшое сумчатое животное, вес которого составляет 2,5-3 кг. В длину они достигают всего 50 см, а их хвост, покрытый жёсткими волосками, редко превышает 30 см. Шерсть у квокки густая, буровато-серая с рыжеватым оттенком, а их широкие округлые уши лишь добавляют очарования.

Главная особенность квокки — её постоянная "улыбка". Но это не выражение эмоций, а просто анатомическая особенность: после пережёвывания жёстких растений мышцы мордочки расслабляются, создавая этот добродушный эффект.

Образ жизни и повадки

Квокки ведут ночной образ жизни: днём они отдыхают в укрытиях, а ночью выходят на поиски пищи. Их рацион состоит из трав, листьев, цветов и коры. Интересно, что квокки умеют выбирать только безопасные и питательные растения, что говорит об их высоком уровне адаптации.

Несмотря на то, что они чаще встречаются поодиночке, иногда собираются в небольшие группы. Самцы могут конкурировать за самок с помощью звуковых сигналов и поз, но социальная структура этих животных до сих пор недостаточно изучена.

Размножение и уникальная способность квокки

Самки квокки рожают только одного детёныша за раз. Он появляется на свет крошечным, а затем ещё около полугода продолжает развиваться в материнской сумке. После этого малыш остаётся рядом с матерью, которая обучает его необходимым навыкам.

Удивительная особенность квокки — механизм запасного эмбриона. Если детёныш погибает, самка может родить нового без повторного оплодотворения. Это уникальная стратегия выживания, присущая далеко не всем млекопитающим.

Угрозы и защита

Численность этих удивиткльных животных сокращается из-за появления инвазивных хищников (кошек, лис), разрушения среды обитания и изменения климата. Австралийские экологи работают над их сохранением, защищая островные территории, контролируя популяции хищников и восстанавливая природные ландшафты. Очаровательная "улыбка" квокки стала символом радости, но за ней скрывается хрупкость дикой природы, требующей защиты.

Уточнения

Квокка — единственный представитель рода Setonix семейства кенгуровых.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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