Когда твоя собака выглядит, как коврик, но на деле – настоящий телохранитель

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Комондор: гигантская швабра с характером охранника. Название этой породы может показаться незнакомым, но если сказать, что комондор похож на большую живую швабру, картина сразу становится яснее. Это венгерская овчарка с необычной шерстью, напоминающей длинные шнуры, и сильным инстинктом защитника.

Фото: Own work by Canarian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комондор

История породы

Комондор — древняя венгерская порода, известная ещё с XIII века. Правда, есть мнение, что его предки могли жить ещё во времена шумеров. На протяжении веков в Венгрии этих собак почитали и использовали для охраны овец: их необычная шерсть позволяла легко сливаться со стадом и неожиданно атаковать хищников.

Несмотря на популярность на родине, комондор — редкая порода. Во время Второй мировой войны многие представители породы погибли, потому что охраняли фермы так рьяно, что солдатам приходилось сначала расправляться с ними, чтобы проникнуть внутрь.

Характер и повадки

Комондоры — спокойные, но крайне преданные собаки. В обычной обстановке они ведут себя сдержанно, но если почувствуют угрозу, моментально встают на защиту своего дома и семьи.

Эта порода отличается не только внушительными размерами, но и независимым характером. Комондор нуждается в уверенном и опытном хозяине, который сможет выстроить с ним доверительные отношения. Без чётких правил и физических нагрузок собака может стать неуправляемой, но при правильном воспитании превращается в преданного и даже игривого компаньона.

Уход за шерстью

Одной из главных сложностей содержания комондора является его уникальная шерсть. Она требует не столько расчёсывания, сколько тщательного ухода. Владельцам стоит забыть о щётках — шерсть этой породы нельзя расчёсывать, её нужно регулярно мыть, тщательно ополаскивать и высушивать.

В противном случае появляется неприятный запах. Кроме того, длинные "верёвки" шерсти требуют периодического разделения вручную, чтобы не спутываться и не скапливать грязь. Комондор — это не просто эффектная внешность, но и серьёзная ответственность. Однако в опытных руках этот "живой коврик" становится отличным охранником и верным другом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

