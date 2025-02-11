Не ругай собаку за испорченные обои – лучше узнай, в чём проблема

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оторванные куски обоев в квартире могут стать неожиданным дизайнерским решением, но далеко не каждый хозяин оценит такой декор. Некоторые собаки с завидным упорством громят стены, мебель и обувь, вызывая у владельцев раздражение, а иногда и злость. Кажется, что питомец делает это назло, но на самом деле причина чаще всего кроется в скуке, страхе или недостатке физической активности. Основные причины разрушительного поведения, вещает новостной портал Радио 1:

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Недостаток физической нагрузки

Если собака мало гуляет и не получает достаточно активности, она начинает искать способы выплеснуть накопившуюся энергию. Особенно это касается пород, которым требуются интенсивные нагрузки: хаски, джек-рассел-терьеров и бордер-колли.

Скука

Когда питомец не занят, он сам придумывает себе развлечения. В ход может пойти всё, что попадётся под лапы: обои, мебель, обувь. Чем больше у собаки свободного времени и энергии, тем выше риск разрушительных поступков.

Страх и стресс

Некоторые животные тяжело переносят одиночество, а другие испытывают стресс из-за перемен в доме. В таких ситуациях порча вещей становится способом справиться с тревожностью.

Отсутствие режима

Если прогулки, кормления и игры происходят хаотично, собака не понимает, чего ждать в следующий момент. Это вызывает беспокойство и может спровоцировать деструктивное поведение.

Как исправить ситуацию:

Не ругать, а разбираться

Наказывать собаку за испорченные обои бессмысленно. Если вы застали питомца за этим занятием, используйте команду "Фу!" или "Нельзя!" и отвлеките его. Дальше важно понять, что именно спровоцировало такое поведение.

Наладить режим

Стабильные прогулки, чёткое расписание кормлений и игр помогают собаке чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Увеличить физическую активность

Если питомец слишком активен, ему могут понадобиться дополнительные нагрузки: бег, тренировки на дрессировочных площадках, дог-фрисби.

Предложить альтернативу

Когда причина в скуке, попробуйте увлечь собаку интерактивными игрушками или совместной игрой.

Устранить стресс

Если животное нервничает, важно выявить источник тревоги и постараться его устранить. В некоторых случаях не лишним будет проверить здоровье питомца у ветеринара.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

