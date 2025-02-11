Хозяин нашел свою собаку спустя 8 лет после ее пропажи

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американец снова встретился со своим любимцем Дэмианом, который пропал еще в 2017 году.

Фото: Wikipedia by Elf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лапа собаки

Собака исчезла в процессе переезда из Массачусетса в Аризону. Во время остановки на автозаправочной станции в Оклахоме пес вырвался из поводка и побежал в неизвестном направлении. Владелец искал его до поздней ночи, но, столкнувшись с пумой, понял, что дальнейшие поиски могут быть опасными, и вынужден был прекратить их.

Он остался в Оклахоме еще на неделю, надеясь найти своего четвероногого друга, однако безуспешно, как сообщает ABC News. После переезда мужчина продолжал проводить поиски, размещая объявления, но со временем его надежда сошла на нет. Тем не менее, в январе этого года он неожиданно получил звонок от женщины из Оклахома-Сити, которая чуть не сбила собаку на дороге. Из-за этого инцидента она забрала питомца и отдала его своему брату, который повел пса к ветеринару. Специалист, благодарая микрочипу, смог установить контактные данные владельца.

Получив новость о своих поисках, Жильбо сразу сел в машину и без остановок проехал 14 часов, чтобы воссоединиться с Дэмианом. Собака, несмотря на долгую разлуку, мгновенно узнала своего хозяина.

Уточнения

Массачу́сетс (англ. Massachusetts, американское произношение: [ˌmæsəˈtʃuːsᵻts] ), официально — Содру́жество Массачу́сетса (англ. Commonwealth of Massachusetts) — штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана. Столица и крупнейший город Бостон. Население — 7 033 469 человек (в 2020 году).

