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Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях

1:49
Зоосфера

Кошки известны своей любовью к чистоте, а их язык играет ключевую роль в уходе за шерстью, питании и терморегуляции. Но почему он такой шершавый и какие функции выполняет?

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Строение и особенности кошачьего языка

  • Ороговевшие сосочки - поверхность языка покрыта крошечными заостренными наростами, напоминающими крючки. Они направлены в сторону глотки и состоят из кератина — того же вещества, что и когти.
  • Форма ложки - помогает кошкам лакать жидкость более эффективно, собирая её каплями.

Функции шероховатости

  • Гигиена - язык действует как природная расческа, помогая удалять грязь, выпавшую шерсть и паразитов.
  • Питание - острые сосочки помогают отделять мясо от костей, что особенно важно для диких кошек.
  • Терморегуляция - во время жары кошки высовывают язык и учащают дыхание, охлаждая организм.

Как помочь кошке в уходе за шерстью

Хотя кошки тщательно ухаживают за собой, проглоченная шерсть может накапливаться в желудке, вызывая проблемы с пищеварением.

  • Регулярно вычесывайте питомца, особенно во время линьки.
  • Используйте специальные пасты и корма для вывода шерсти.
  • Следите за тем, чтобы кошка не заглатывала слишком много волос.

Интересный факт

У собак язык гладкий и не выполняет функции расчёски, поэтому за их шерстью ухаживают хозяева.

Язык — универсальный инструмент кошки

Шершавый язык — не просто анатомическая особенность, а важный инструмент для гигиены, питания и выживания. Помогая питомцу в уходе за шерстью, можно предотвратить многие проблемы со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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