Собака скулит без причины? Что это значит и как помочь ей

3:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачий скулеж — это не просто звуковой сигнал, а важный способ коммуникации. Если питомец издаёт этот звук постоянно, важно разобраться в причинах и понять, как помочь.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Есть ли скулёж без причины

Собаки не скулит просто так. Это либо просьба, либо реакция на дискомфорт, страх или боль. Иногда взрослые питомцы сохраняют щенячьи привычки и продолжают выражать эмоции таким способом. Чтобы понять причину, стоит понаблюдать за собакой и её поведением в разных ситуациях.

Основные причины скулежа

Физиологические потребности

Часто собака скулит, когда ей чего-то не хватает:

Голод: особенно если питомец питается нерегулярно.

Жажда: свежая вода должна быть всегда доступна.

Недостаток отдыха: активные собаки нуждаются в полноценном сне.

Позывы к туалету: даже взрослым животным требуется выгул не реже двух раз в день.

Половое возбуждение: у некастрированных животных это частая причина беспокойства.

Проблемы со здоровьем

Если питомец испытывает дискомфорт, он может сообщать об этом скулением. Возможные причины:

Боль: травмы, воспаления, заболевания суставов.

Недомогание: тошнота, кожный зуд, проблемы с пищеварением.

В этом случае необходимо обратиться к ветеринару.

Потребность в безопасности и комфорте

Некоторые собаки чувствуют себя незащищёнными из-за:

Разлуки с хозяином.

Громких звуков (грозы, фейерверков).

Неудобного места для сна.

Неблагоприятных условий (жара, холод, сырость).

Непредсказуемого поведения владельца (когда питомца сначала хвалят, потом ругают).

Дефицит физической активности

Некоторым породам жизненно необходима высокая нагрузка. Если собака не расходует энергию, она может проявлять беспокойство. Особенно это актуально для борзых, овчарок и терьеров.

Социальные потребности

Собаки — социальные животные, и им может не хватать:

Общения с сородичами.

Взаимодействия с хозяином.

Реализации охотничьего инстинкта.

Когда собака скулит особенно часто

Ночью: от страха, неудобного места или желания выйти на улицу.

от страха, неудобного места или желания выйти на улицу. После еды: из-за переедания, проблем с желудком или просьбы о добавке.

из-за переедания, проблем с желудком или просьбы о добавке. В машине: если питомец не привык к поездкам.

если питомец не привык к поездкам. При виде гостей: от радости, страха или невозможности лаять.

от радости, страха или невозможности лаять. Глядя в окно: если собака хочет на прогулку или реагирует на других животных.

Что делать, если собака постоянно скулит

Обеспечьте базовые потребности: еду, воду, удобное место для отдыха.

еду, воду, удобное место для отдыха. Проверьте здоровье - если скуление связано с болью, необходим осмотр ветеринара.

- если скуление связано с болью, необходим осмотр ветеринара. Обеспечьте физическую нагрузку: долгие прогулки, игры и активные занятия помогут.

долгие прогулки, игры и активные занятия помогут. Дайте собаке социальное общение: общение с другими животными и людьми важно.

общение с другими животными и людьми важно. Создайте предсказуемую среду: соблюдайте режим дня и будьте последовательны в воспитании.

Можно ли отучить собаку скулить

Полностью запретить скулёж нельзя, но можно скорректировать поведение:

Не поощряйте скуление, если оно стало способом манипуляции.

Разучите команды "тихо" и "лежать", чтобы переключать внимание питомца.

Дрессировка и дисциплина помогут снизить тревожность собаки.

Скуление — это форма общения, а не просто раздражающий звук. Чтобы его минимизировать, важно понять причину и устранить её. В большинстве случаев достаточно наладить режим питания, физической активности и общения, но иногда может потребоваться помощь кинолога или ветеринара.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

