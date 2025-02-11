Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хозяин мечтает, чтобы его питомец прожил долгую и счастливую жизнь. Однако некоторые распространённые ошибки могут незаметно ухудшить здоровье собаки и сократить её годы. Разбираемся, чего делать не стоит.

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная собака

Перекармливание

Ожирение — одна из самых частых проблем, снижающих качество жизни собак. Чрезмерное количество корма и лакомств перегружает организм, приводя к заболеваниям сердца, суставов и диабету. Важно:

Контролировать порции и состав корма.

Следить за количеством лакомств, которые получает питомец.

Исключить еду "из жалости" — собаки легко манипулируют хозяевами взглядом.

Отказ от вакцинации

Регулярные прививки защищают собаку от опасных инфекций, многие из которых смертельно опасны. В первый год жизни щенку необходимо пройти вакцинацию по схеме, а затем ежегодно повторять прививки. Игнорирование этой процедуры ставит под угрозу здоровье и жизнь питомца.

Кормление едой со стола

Некоторые продукты, безопасные для человека, могут оказаться токсичными для собаки:

Шоколад вызывает нарушение сердечного ритма, судороги и может привести к летальному исходу.

вызывает нарушение сердечного ритма, судороги и может привести к летальному исходу. Виноград и изюм могут спровоцировать почечную недостаточность.

могут спровоцировать почечную недостаточность. Жирная и солёная пища приводит к болезням печени и поджелудочной железы.

Лучший вариант питания — сбалансированный готовый корм или рацион, составленный ветеринарным диетологом.

Отсутствие дрессировки

Необученная собака может убежать, потеряться или попасть под машину. Чтобы этого избежать, важно:

Учить питомца базовым командам ("ко мне", "стоять", "рядом").

Регулярно тренировать собаку, чтобы она слушалась хозяина в любых условиях.

Не выпускать питомца на улицу без поводка в незнакомых местах.

Пренебрежение профилактическими осмотрами

Даже если собака выглядит здоровой, регулярные визиты к ветеринару помогут выявить скрытые заболевания. Многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, а своевременная диагностика спасает жизнь. Оптимальная частота визитов — 1-2 раза в год.

Итог

Чтобы собака прожила долгую и здоровую жизнь, важно следить за её питанием, обеспечивать физическую активность и не пренебрегать медицинскими осмотрами. Осознанный уход и внимание к деталям помогут сохранить здоровье питомца на долгие годы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

