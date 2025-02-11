Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу

Каждый хозяин мечтает, чтобы его питомец прожил долгую и счастливую жизнь. Однако некоторые распространённые ошибки могут незаметно ухудшить здоровье собаки и сократить её годы. Разбираемся, чего делать не стоит.
Ожирение — одна из самых частых проблем, снижающих качество жизни собак. Чрезмерное количество корма и лакомств перегружает организм, приводя к заболеваниям сердца, суставов и диабету. Важно:
Регулярные прививки защищают собаку от опасных инфекций, многие из которых смертельно опасны. В первый год жизни щенку необходимо пройти вакцинацию по схеме, а затем ежегодно повторять прививки. Игнорирование этой процедуры ставит под угрозу здоровье и жизнь питомца.
Некоторые продукты, безопасные для человека, могут оказаться токсичными для собаки:
Лучший вариант питания — сбалансированный готовый корм или рацион, составленный ветеринарным диетологом.
Необученная собака может убежать, потеряться или попасть под машину. Чтобы этого избежать, важно:
Даже если собака выглядит здоровой, регулярные визиты к ветеринару помогут выявить скрытые заболевания. Многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, а своевременная диагностика спасает жизнь. Оптимальная частота визитов — 1-2 раза в год.
Чтобы собака прожила долгую и здоровую жизнь, важно следить за её питанием, обеспечивать физическую активность и не пренебрегать медицинскими осмотрами. Осознанный уход и внимание к деталям помогут сохранить здоровье питомца на долгие годы.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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