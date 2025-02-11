Кошачья стрижка: польза или стресс: разбираемся, когда она необходима

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы задумываются о том, нужно ли стричь кошек, особенно длинношерстных, в жаркое время года или для облегчения ухода за шерстью. Однако у стрижки есть не только плюсы, но и серьезные минусы, о которых важно знать.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Зачем кошке шерсть и почему её не стоит состригать

Шерсть у кошек выполняет несколько жизненно важных функций:

Терморегуляция - шерстный покров помогает сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом.

- шерстный покров помогает сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом. Защита от травм и ультрафиолета - шерсть предотвращает солнечные ожоги и смягчает удары.

- шерсть предотвращает солнечные ожоги и смягчает удары. Барьер от загрязнений - мех защищает кожу от пыли, бактерий и паразитов.

Почему нельзя стричь кошек без необходимости

Стресс - большинство кошек не любят процедуры, связанные с ограничением движений. Стрижка может вызвать панику и привести к ухудшению состояния питомца.

- большинство кошек не любят процедуры, связанные с ограничением движений. Стрижка может вызвать панику и привести к ухудшению состояния питомца. Солнечные ожоги - кожа кошек не приспособлена к интенсивному воздействию ультрафиолета, поэтому после стрижки увеличивается риск ожогов.

- кожа кошек не приспособлена к интенсивному воздействию ультрафиолета, поэтому после стрижки увеличивается риск ожогов. Нарушение терморегуляции - из-за отсутствия шерсти питомцу становится сложнее адаптироваться к изменениям температуры.

- из-за отсутствия шерсти питомцу становится сложнее адаптироваться к изменениям температуры. Повреждение кожи - без шерсти животное более подвержено травмам, царапинам и укусам насекомых.

- без шерсти животное более подвержено травмам, царапинам и укусам насекомых. Замедленный рост шерсти - после стрижки у некоторых кошек шерсть долго не отрастает или изменяет свою текстуру и цвет.

Когда стрижка допустима

Стричь кошку можно только по медицинским показаниям или в особых случаях:

Удаление колтунов, которые невозможно распутать.

Загрязнение меха токсичными веществами.

Дерматологические заболевания.

Необходимость медицинских процедур (операции, постановка катетера, УЗИ).

Острая необходимость охлаждения после теплового удара.

Как ухаживать за шерстью без стрижки

Чтобы избежать проблем с шерстью, важно правильно ухаживать за питомцем:

Регулярное вычесывание, особенно во время линьки.

Использование специальных шампуней и влажных салфеток для поддержания чистоты.

Обеспечение полноценного питания, богатого витаминами и белками.

Поддержание нормального уровня влажности в помещении.

Стричь или не стричь

Если у кошки нет медицинских показаний к стрижке, лучше отказаться от этой процедуры. Регулярный уход за шерстью поможет избежать образования колтунов и поддержит здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

