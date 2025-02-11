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Кошачья стрижка: польза или стресс: разбираемся, когда она необходима

2:36
Зоосфера

Многие владельцы задумываются о том, нужно ли стричь кошек, особенно длинношерстных, в жаркое время года или для облегчения ухода за шерстью. Однако у стрижки есть не только плюсы, но и серьезные минусы, о которых важно знать.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Зачем кошке шерсть и почему её не стоит состригать

Шерсть у кошек выполняет несколько жизненно важных функций:

  • Терморегуляция - шерстный покров помогает сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом.
  • Защита от травм и ультрафиолета - шерсть предотвращает солнечные ожоги и смягчает удары.
  • Барьер от загрязнений - мех защищает кожу от пыли, бактерий и паразитов.

Почему нельзя стричь кошек без необходимости

  • Стресс - большинство кошек не любят процедуры, связанные с ограничением движений. Стрижка может вызвать панику и привести к ухудшению состояния питомца.
  • Солнечные ожоги - кожа кошек не приспособлена к интенсивному воздействию ультрафиолета, поэтому после стрижки увеличивается риск ожогов.
  • Нарушение терморегуляции - из-за отсутствия шерсти питомцу становится сложнее адаптироваться к изменениям температуры.
  • Повреждение кожи - без шерсти животное более подвержено травмам, царапинам и укусам насекомых.
  • Замедленный рост шерсти - после стрижки у некоторых кошек шерсть долго не отрастает или изменяет свою текстуру и цвет.

Когда стрижка допустима

Стричь кошку можно только по медицинским показаниям или в особых случаях:

  • Удаление колтунов, которые невозможно распутать.
  • Загрязнение меха токсичными веществами.
  • Дерматологические заболевания.
  • Необходимость медицинских процедур (операции, постановка катетера, УЗИ).
  • Острая необходимость охлаждения после теплового удара.

Как ухаживать за шерстью без стрижки

Чтобы избежать проблем с шерстью, важно правильно ухаживать за питомцем:

  • Регулярное вычесывание, особенно во время линьки.
  • Использование специальных шампуней и влажных салфеток для поддержания чистоты.
  • Обеспечение полноценного питания, богатого витаминами и белками.
  • Поддержание нормального уровня влажности в помещении.

Стричь или не стричь

Если у кошки нет медицинских показаний к стрижке, лучше отказаться от этой процедуры. Регулярный уход за шерстью поможет избежать образования колтунов и поддержит здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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