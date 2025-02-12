Необычное поведение кота: что делать, если он сосёт одеяло

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые кошки с особым рвением тянутся к мягким тканям — сосут одеяло, плед или даже одежду. Такое поведение может показаться странным, но в большинстве случаев оно является нормальной реакцией животного. Однако иногда привычка может указывать на стресс или даже проблемы со здоровьем.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Разбираем основные причины и возможные риски.

Основные причины, почему кошка сосёт одеяло

Существует несколько объяснений этому поведению, большинство из которых связаны с инстинктами и привычками питомца.

Инстинктивное поведение: котята рождаются с сосательным рефлексом, который помогает им получать молоко. Взрослые кошки могут сохранять эту привычку, особенно если были рано отлучены от матери.

котята рождаются с сосательным рефлексом, который помогает им получать молоко. Взрослые кошки могут сохранять эту привычку, особенно если были рано отлучены от матери. Чувство комфорта: сосание тканей напоминает питомцу детство, помогает расслабиться, особенно перед сном.

сосание тканей напоминает питомцу детство, помогает расслабиться, особенно перед сном. Стресс и тревожность: если кошка испытывает стресс (например, из-за переезда, появления новых людей или животных), она может использовать сосание тканей как способ самоуспокоения.

если кошка испытывает стресс (например, из-за переезда, появления новых людей или животных), она может использовать сосание тканей как способ самоуспокоения. Генетическая предрасположенность: некоторые породы, такие как сиамские, балинезийские и тонкинские кошки, более склонны к такому поведению из-за эмоциональной чувствительности.

некоторые породы, такие как сиамские, балинезийские и тонкинские кошки, более склонны к такому поведению из-за эмоциональной чувствительности. Раннее отлучение от матери: если котёнка забрали от матери раньше 8-12 недель, он может сохранить сосательный рефлекс во взрослой жизни.

Может ли это быть признаком болезни

В большинстве случаев сосание тканей не требует коррекции. Однако если поведение становится навязчивым или сопровождается другими тревожными признаками, стоит обратить внимание на здоровье питомца.

Обсессивно-компульсивное расстройство: если кошка постоянно сосёт одеяло и не может остановиться, это может быть симптомом повышенной тревожности.

если кошка постоянно сосёт одеяло и не может остановиться, это может быть симптомом повышенной тревожности. Болезненные ощущения: внезапное появление привычки может быть связано с болью в зубах, дёснах или проблемами с пищеварением. Если кот стал часто сосать ткань, стоит проверить его ротовую полость и общее состояние.

Как отучить кошку сосать одеяло

Если привычка не представляет опасности, бороться с ней необязательно. Но если питомец заглатывает ткань или проявляет беспокойство, можно попробовать следующие методы:

Предложить безопасную альтернативу: специальная мягкая игрушка может заменить одеяло.

специальная мягкая игрушка может заменить одеяло. Добавить развлечения: интерактивные игрушки и когтеточки помогут отвлечь питомца.

интерактивные игрушки и когтеточки помогут отвлечь питомца. Избегать наказаний: кошку нельзя наказывать за инстинктивное поведение — это только усилит стресс.

кошку нельзя наказывать за инстинктивное поведение — это только усилит стресс. Контролировать уровень стресса: обеспечьте кошке укромное место, стабильный распорядок дня и комфортные условия.

Сосание одеяла — распространённое поведение, связанное с инстинктами, комфортом или стрессом. В большинстве случаев оно не требует коррекции, если не сопровождается тревожными симптомами. Главное — убедиться, что привычка не связана с проблемами со здоровьем и не представляет угрозы для питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

