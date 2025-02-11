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Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца

2:41
Зоосфера » Собаки

Регулярно осматривайте ошейник и поводок вашей собаки. Особенно это важно, если они изготовлены из материалов, которые со временем могут изнашиваться. Поврежденные застежки, потрескавшийся ремень или ослабленные швы могут представлять опасность как для вашего питомца, так и для окружающих. Если обнаружили дефекты, не откладывайте замену.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Добавьте идентификационные метки

Для безопасности вашего питомца обязательно закрепите на ошейнике идентификационные теги с актуальной контактной информацией. Если собака потеряется, это поможет быстрее вернуть ее домой. Время от времени проверяйте, чтобы жетоны были на месте и информация на них оставалась читаемой.

Правильное использование поводка

Важно уметь правильно держать поводок и контролировать собаку во время прогулки. Поводок не должен быть натянутым постоянно, но при этом собака должна ощущать границы допустимого движения. Обучите питомца командам, связанным с поведением на поводке — это сделает прогулки безопаснее и комфортнее.

Учитывайте активность собаки

Если ваш питомец энергичен и любит активные игры, выбирайте более прочные ошейники и поводки. Лучший вариант — нейлон или кожа с надежными металлическими креплениями. Это особенно важно, если собака часто тянет поводок или прыгает во время прогулки.

Подбор ошейника в зависимости от породы

Каждая порода имеет свои особенности, и важно учитывать их при выборе аксессуаров:

  • Лабрадор ретривер — это крупная, активная собака. Им нужен прочный ошейник из нейлона или кожи, а также удобная ручка для дополнительного контроля.
  • Чихуахуа — миниатюрная и хрупкая порода, поэтому выбирайте легкие ошейники из мягких материалов, чтобы избежать давления на шею.
  • Немецкая овчарка — служебная порода, которой необходим надежный и широкий кожаный ошейник, равномерно распределяющий нагрузку.
  • Французский бульдог — собаки с короткими мордами, которым нежелательно давление на шею. Для них предпочтительнее грудные шлейки с мягкими вставками.

Выбор ошейника и поводка — это не просто покупка, а важный шаг в обеспечении безопасности и комфорта вашей собаки. Учитывайте активность, размер и породу питомца, следите за состоянием аксессуаров и не забывайте об идентификационных жетонах. Это поможет сделать прогулки максимально комфортными и безопасными.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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