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Собака постоянно лижет лапы? Важно знать, что это может значить — причина может быть тревожной

3:26
Зоосфера » Собаки

Собаки — не просто домашние питомцы, а настоящие члены семьи. Их поведение может рассказать о многом, особенно если оно становится навязчивым. Например, если ваш пес часто лижет лапы, это повод задуматься: что с ним не так?

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Возможные причины лизания лап

Лизание лап может быть как безобидной привычкой, так и тревожным сигналом. Разберем основные причины, почему собака так делает.

1. Зуд и раздражение

Частое облизывание лап может быть связано с зудом. Его вызывают:

  • аллергии (пищевые, сезонные, контактные)
  • сухость кожи из-за погодных условий
  • укусы насекомых
  • раздражение от реагентов зимой

Если собака лижет лапы постоянно, стоит посетить ветеринара, чтобы исключить аллергическую реакцию или кожные заболевания.

2. Стресс и тревожность

Собаки, как и люди, могут нервничать. Причинами стресса могут быть:

  • переезд или смена обстановки
  • появление нового питомца или члена семьи
  • громкие звуки, например, гроза или фейерверки

Лизание лап в таких случаях действует на собаку успокаивающе. Если причина в тревожности, важно создать комфортные условия и минимизировать стрессовые факторы.

3. Естественный уход

Лизание лап — часть собачьей гигиены. После прогулки пес может очищать лапы от грязи и пыли. Однако, если поведение становится навязчивым, это повод обратить внимание на здоровье питомца.

4. Аллергии

Аллергическая реакция — одна из частых причин зуда и покраснения лап. Аллергенами могут быть:

  • корм и его компоненты
  • пыль, пыльца, плесень
  • бытовая химия или моющие средства

При подозрении на аллергию лучше проконсультироваться с ветеринаром и подобрать гипоаллергенное питание или исключить возможные раздражители.

5. Грибковые и бактериальные инфекции

Если у собаки покраснение, неприятный запах или мокнущие ранки на лапах, возможно, это инфекция. Грибки и бактерии могут вызывать сильный зуд и дискомфорт. Самолечение здесь не поможет — нужен осмотр специалиста и лечение.

6. Боль и дискомфорт

Травмы, порезы, ушибы, а также артрит могут вызывать боль в лапах. Если собака сосредотачивается на определенной лапе и лижет её особенно активно, стоит проверить наличие повреждений или воспалений.

Когда нужно обращаться к ветеринару

Если лизание лап сопровождается следующими симптомами:

  • появление покраснения, язвочек, отеков
  • неприятный запах от лап
  • заметное ухудшение состояния кожи
  • изменение поведения (раздражительность, апатия); то визит к врачу откладывать не стоит

Только специалист сможет точно определить причину и назначить правильное лечение.

Забота о здоровье питомца

Внимательное отношение к поведению вашей собаки поможет вовремя выявить возможные проблемы и сохранить её здоровье. Если лизание лап стало навязчивым, не игнорируйте этот сигнал. Собака доверяет вам — помогите ей чувствовать себя комфортно и счастливо!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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