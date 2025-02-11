Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Как новые тарифы США повлияют на экспорт стали из Украины
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!

Бездомные собаки: почему их становится больше и как помочь

2:23
Зоосфера » Собаки

Вы когда-нибудь задумывались, что чувствует бездомная собака, бродя по улицам в поисках еды и укрытия? Они живут в постоянном страхе и нужде, лишённые заботы и защиты. Эти животные оказываются на улице по разным причинам, но всегда остаются одинокими, никому не нужными.

Бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бездомная собака

Почему собаки становятся бездомными

Существует несколько основных причин, из-за которых собаки оказываются на улице:

  • Неконтролируемое размножение — многие владельцы не стерилизуют своих питомцев, что приводит к появлению нежелательного потомства. Щенки оказываются без дома, увеличивая число бездомных животных.
  • Брошенные питомцы — некоторые хозяева безответственно избавляются от собак, когда те становятся обузой. Они выбрасывают животных на улицу, оставляя их на произвол судьбы.
  • Смерть или потеря хозяина — иногда собаки теряются или остаются без дома после смерти владельца. Без помощи таких животных ждёт суровая уличная жизнь.

Как можно помочь

Способы поддержки бездомных собак разнообразны, и каждый может внести свой вклад:

  • Усыновление и временный приют — если у вас есть возможность, возьмите собаку домой. Это спасёт её от холода, голода и опасностей улицы. Даже временный приют даёт шанс найти постоянного хозяина.
  • Помощь приютам — волонтёрская деятельность в приютах крайне важна. Вы можете помочь ухаживать за собаками, гулять с ними, кормить и дарить внимание, которого им так не хватает.
  • Материальная поддержка — если нет возможности взять животное домой, можно помочь финансово. Приютам нужны корма, медикаменты, утеплённые будки, а также деньги на ветеринарные услуги.

Что ещё можно сделать

Проблема бездомных собак требует комплексного решения. Важно распространять информацию о стерилизации и ответственном отношении к животным. Только совместными усилиями можно сократить количество брошенных собак и подарить им шанс на лучшую жизнь.

Если каждый из нас сделает хоть небольшой шаг навстречу этим животным, мир станет добрее. Оглянитесь вокруг — возможно, рядом с вами уже есть тот, кто ждёт помощи. Может, именно вы станете для него спасением?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Экономика и бизнес
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.