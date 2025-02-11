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Эти витамины продлят молодость и активность вашего питомца

2:21
Зоосфера » Собаки

Хотите, чтобы ваш питомец оставался активным и жизнерадостным долгие годы? Тогда не стоит недооценивать важность правильного питания, регулярных прогулок и, конечно же, витаминов! Они поддерживают здоровье собаки, укрепляют иммунитет и помогают избежать множества проблем.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Витамин A: крепкое зрение и защита иммунитета

Этот витамин необходим для здоровья глаз вашего питомца. Он способствует правильному развитию сетчатки, а также укрепляет иммунную систему. Особенно важно следить за его достаточным количеством у пожилых собак, так как возрастные изменения могут привести к ухудшению зрения.

Витамин C: иммунитет под защитой

Витамин C помогает организму бороться со свободными радикалами и предотвращает развитие многих заболеваний. Он играет ключевую роль в поддержании работы иммунной системы. Если в рационе вашей собаки недостаточно этого витамина, стоит рассмотреть возможность добавок, но только после консультации с ветеринаром.

Витамин D: залог крепких костей и зубов

Этот витамин отвечает за усвоение кальция и фосфора, что особенно важно для здоровья костей и зубов собаки. Он также влияет на работу мышц и иммунную систему. Дефицит витамина D может привести к проблемам с костями, поэтому важно следить за его уровнем в питании питомца.

Витамин E: блестящая шерсть и защита от старения

Витамин E — мощный антиоксидант, защищающий клетки организма от повреждений. Он способствует здоровью кожи, делает шерсть густой и блестящей, а также поддерживает работу сердца и глаз. Натуральные источники витамина — орехи, растительные масла и злаки.

Как правильно подобрать витамины для собаки

Витамины действительно важны для здоровья питомца, но их избыток может быть так же вреден, как и недостаток. Перед тем как вводить добавки в рацион собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром. Он подскажет, какие витамины и в каком количестве нужны вашему четвероногому другу.

Здоровье питомца — это ваша забота! Следите за его питанием, физической активностью и не забывайте о регулярных визитах к ветеринару.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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