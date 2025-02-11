Хозяева собак должны знать: какая температура считается нормальной

Собаки — преданные друзья и полноправные члены семьи, поэтому их здоровье всегда должно быть под пристальным вниманием. Один из ключевых показателей состояния питомца — температура тела. Но какие значения считаются нормальными?
У здоровой собаки температура тела варьируется в диапазоне от 37,5°C до 39,2°C (99,5°F — 102,5°F). Однако этот показатель не является строго фиксированным — он зависит от породы, возраста и даже времени суток. Например, у щенков и мелких пород температура может быть чуть выше, а у крупных собак — немного ниже.
Повышенная температура, или гипертермия, — тревожный сигнал, который может указывать на инфекцию, воспаление или тепловой удар. Снижение температуры тоже опасно, так как может свидетельствовать о переохлаждении или серьезных проблемах со здоровьем.
Лучший способ — использовать ректальный термометр. Для этого нужно:
Если температура выходит за пределы нормы, немедленно обратитесь к ветеринару! Своевременная реакция может спасти жизнь вашему питомцу.
Регулярный контроль температуры помогает вовремя заметить проблемы и предотвратить осложнения. Любые отклонения от нормы требуют внимания, а в случае подозрений — консультации с ветеринаром. Забота о питомце — залог его долгой и счастливой жизни!
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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