Зачем кошке ультразвуковой слух и как он помогает ей выживать

Кошачьи уши — это не просто орган слуха, а важная часть их коммуникации, настроения и даже здоровья. Они обладают невероятной чувствительностью, способностью двигаться независимо друг от друга и могут рассказать о многом, если научиться их "читать".
Кошачьи уши устроены сложнее, чем кажется на первый взгляд. Их внешний павильон — настоящий локатор, способный поворачиваться на 180 градусов. Благодаря этому кошки мгновенно определяют источник звука и реагируют на него с молниеносной скоростью. Внутри ушей скрываются 32 мышцы, позволяющие регулировать направление и угол наклона, делая слух еще более острым.
Кошки активно используют уши для выражения эмоций и передачи сигналов:
Понимание таких сигналов поможет лучше взаимодействовать с питомцем и предугадывать его поведение.
Регулярный осмотр ушей — важная часть заботы о кошке. На что обращать внимание?
Чистка ушей должна быть осторожной: не используйте ватные палочки, а применяйте мягкие салфетки и специальные растворы. При любых подозрениях на болезнь — сразу к ветеринару!
Почему у некоторых кошек есть особые кожистые пластинки на кончиках ушей, известные как линии Якобсона? Это помогает им лучше улавливать высокочастотные звуки, делая слух еще более острым.
Кошачьи уши — это не только природный шедевр, но и важный индикатор их состояния. Если ухаживать за ними правильно, питомец будет чувствовать себя комфортно, а вы сможете еще лучше понимать его настроение и желания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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