Брошенные в мороз: кролики на грани выживания, но случилось чудо

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Когда в Огайо наступили зимние холода, двое домашних кроликов оказались на улице, брошенные своей семьёй. Температура упала ниже нуля, и бедные животные были вынуждены выживать в непривычных для них условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тедди-кролик

Случайный спаситель

К счастью, один из местных жителей заметил двух дрожащих кроликов, прижавшихся друг к другу на лужайке. Он немедленно сообщил об этом в Snickerdoodles' Rabbit Rescue — организацию, занимающуюся спасением и реабилитацией кроликов.

"Они провели там пару недель, пока температура продолжала падать", — рассказала основательница центра спасения и социальный работник в ветеринарной сфере Лорен Келлер.

Ситуация была опасной: рядом находилась оживлённая дорога, проезжали машины, вокруг бродили кошки. Медлить было нельзя.

Домашние кролики не могут выжить в дикой природе

Некоторые люди ошибочно считают, что домашние кролики способны жить на улице, как дикие. Однако это разные виды, и одомашненные животные не приспособлены к жизни вне дома. Их иммунитет слабее, а инстинкты защиты развиты гораздо хуже.

К команде спасателей присоединился координатор полевых операций Коди Келлер. Они использовали угощения и ловушки, чтобы поймать испуганных животных. К счастью, операция прошла успешно, и кроликов удалось забрать с улицы.

Новая жизнь начинается

Кролики, которых назвали Эппл Джус и Коу Тейл, оказались неразлучной парой. Они постоянно держались вместе, ухаживали друг за другом и старались поддерживать своего сородича.

Когда их доставили в центр, эмоции переполнили животных. Как только кролики осознали, что больше не нужно бороться за выживание, они впервые смогли расслабиться.

"Эппл Джус просто рухнул на бок от усталости. Он наконец-то почувствовал себя в безопасности", — добавила Келлер.

Долгожданный дом

После лечения, стерилизации и обработки от паразитов Эппл Джус и Коу Тейл переехали в дом к временной семье. Однако вскоре стало ясно, что их новые хозяева не готовы расставаться с питомцами — они оставили кроликов насовсем.

Теперь оба пушистых друга живут в тёплом доме, окружённые заботой. Они счастливы и здоровы, а их новый дом стал для них настоящей крепостью.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

