Брошенные в мороз: кролики на грани выживания, но случилось чудо

Когда в Огайо наступили зимние холода, двое домашних кроликов оказались на улице, брошенные своей семьёй. Температура упала ниже нуля, и бедные животные были вынуждены выживать в непривычных для них условиях.
К счастью, один из местных жителей заметил двух дрожащих кроликов, прижавшихся друг к другу на лужайке. Он немедленно сообщил об этом в Snickerdoodles' Rabbit Rescue — организацию, занимающуюся спасением и реабилитацией кроликов.
"Они провели там пару недель, пока температура продолжала падать", — рассказала основательница центра спасения и социальный работник в ветеринарной сфере Лорен Келлер.
Ситуация была опасной: рядом находилась оживлённая дорога, проезжали машины, вокруг бродили кошки. Медлить было нельзя.
Некоторые люди ошибочно считают, что домашние кролики способны жить на улице, как дикие. Однако это разные виды, и одомашненные животные не приспособлены к жизни вне дома. Их иммунитет слабее, а инстинкты защиты развиты гораздо хуже.
К команде спасателей присоединился координатор полевых операций Коди Келлер. Они использовали угощения и ловушки, чтобы поймать испуганных животных. К счастью, операция прошла успешно, и кроликов удалось забрать с улицы.
Кролики, которых назвали Эппл Джус и Коу Тейл, оказались неразлучной парой. Они постоянно держались вместе, ухаживали друг за другом и старались поддерживать своего сородича.
Когда их доставили в центр, эмоции переполнили животных. Как только кролики осознали, что больше не нужно бороться за выживание, они впервые смогли расслабиться.
"Эппл Джус просто рухнул на бок от усталости. Он наконец-то почувствовал себя в безопасности", — добавила Келлер.
После лечения, стерилизации и обработки от паразитов Эппл Джус и Коу Тейл переехали в дом к временной семье. Однако вскоре стало ясно, что их новые хозяева не готовы расставаться с питомцами — они оставили кроликов насовсем.
Теперь оба пушистых друга живут в тёплом доме, окружённые заботой. Они счастливы и здоровы, а их новый дом стал для них настоящей крепостью.
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