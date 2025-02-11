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Брошенный щенок выжил в одиночку: сегодня его жизнь не узнать

2:46
Зоосфера » Собаки

Когда крошечному щенку по имени Гуннар было всего 7 недель, он оказался совершенно один в глуши. Его мать и братьев с сёстрами уже спасли сотрудники службы контроля за животными, но по ошибке самого Гуннара оставили позади. Так он провёл целую неделю без еды, тепла и заботы.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Один в пустоте

Как только команда спасателей из организации Sidewalk Specials, базирующейся в южноафриканском Де-Дурнсе, узнала о его положении, они немедленно отправились на помощь. Основательница Sidewalk Specials Рэйчел Сильвестер, переживала за состояние малыша, ведь он так долго оставался один.

"Он провёл неделю в холоде, страхе и одиночестве", — рассказала Сильвестер в интервью The Dodo.

Когда она подошла к щенку, он сжимал в зубах кусок хлеба, который был почти больше его самого. Несмотря на усталость, страх и голод, Гуннар радостно вилял хвостом и даже пытался поделиться своей находкой.

Борьба за жизнь

Сильвестер понимала, что, несмотря на смелость щенка, ему срочно нужна помощь. Гуннара отвезли к ветеринару, где выяснилось, что его состояние было хуже, чем казалось. У него обнаружили анемию, тяжёлую форму лихорадки от укусов клещей, а также одну из самых серьёзных глистных и клещевых инвазий, с которыми сталкивались спасатели. Кроме того, глазная инфекция требовала немедленного лечения.

"Гуннар был в критическом состоянии", — написала команда Sidewalk Specials в своём отчёте.

После ночи в клинике и интенсивного лечения щенок начал приходить в себя. Но больше всего его спас не только медицинский уход, но и удивительная жизнерадостность.

"Его невероятно позитивный настрой помог ему выжить", — отметила Сильвестер.

Новый дом и любимое увлечение

После выздоровления Гуннар отправился в приёмную семью, где пробыл всего неделю, прежде чем нашёл постоянный дом. Его новой хозяйкой стала Фрея, и с первых же дней он почувствовал себя в безопасности и окружённым любовью.

"Он сразу открылся нам и не испытывал страха", — рассказала Фрея.

С момента спасения прошло несколько лет, и у Гуннара появилось необычное хобби — он обожает искать камни.

"Сначала он ходит по округе и выбирает идеальный камень, а потом приносит его тебе", — поделилась Фрея.

Сегодня прошлое кажется далёким кошмаром. Гуннар живёт счастливой жизнью: гуляет, играет и окружён любовью. А когда находит очередной "ценный" камень, с гордостью преподносит его своей семье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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