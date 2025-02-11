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Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет

2:11
Зоосфера » Собаки

Собаки — верные друзья, но, к сожалению, их жизнь гораздо короче, чем человеческая. Однако среди них есть породы, чей срок жизни особенно мал. Популярный ветеринар и блогер TikTok рассказал, какие питомцы живут меньше всего, и что можно сделать, чтобы продлить их жизнь.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

Породы собак с самым коротким сроком жизни

По словам блогера, некоторые крупные породы имеют предрасположенность к короткой жизни — от 5 до 10 лет. Он опубликовал видео 4 февраля, и оно сразу стало вирусным: более 697 тысяч просмотров и тысячи комментариев от собаководов, делящихся своими историями.

Вот несколько пород, которые, по мнению эксперта, живут меньше всего:

  • Бордосский дог
  • Датский дог
  • Бернский зенненхунд
  • Сенбернар
  • Неаполитанский мастиф

Многие пользователи поспешили поделиться своими историями. Кто-то рассказывал, что их питомец прожил дольше ожидаемого, а кто-то, наоборот, сетовал на слишком раннюю потерю любимца.

"У нас было три сенбернара, и все они ушли в возрасте от 4 до 7 лет. Это слишком тяжело, больше не хотим заводить таких собак." — написал один из комментаторов.

Можно ли продлить жизнь питомцу

Хотя генетика играет ключевую роль в продолжительности жизни собаки, заботливый хозяин может существенно повлиять на её здоровье и самочувствие. Ветеринары рекомендуют:

  • Правильное питание — сбалансированный рацион помогает избежать ожирения и внутренних заболеваний.
  • Регулярные физические нагрузки — двигательная активность предотвращает ожирение и проблемы с суставами.
  • Профилактические осмотры — ежегодные визиты к ветеринару (а для пожилых собак — раз в полгода) позволяют выявлять болезни на ранних стадиях.
  • Комфортные условия — крупным собакам необходимы просторное место для движения и удобная мягкая подстилка.

Соблюдая эти рекомендации, можно дать любимцу шанс на более долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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