Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет

Собаки — верные друзья, но, к сожалению, их жизнь гораздо короче, чем человеческая. Однако среди них есть породы, чей срок жизни особенно мал. Популярный ветеринар и блогер TikTok рассказал, какие питомцы живут меньше всего, и что можно сделать, чтобы продлить их жизнь.
По словам блогера, некоторые крупные породы имеют предрасположенность к короткой жизни — от 5 до 10 лет. Он опубликовал видео 4 февраля, и оно сразу стало вирусным: более 697 тысяч просмотров и тысячи комментариев от собаководов, делящихся своими историями.
Вот несколько пород, которые, по мнению эксперта, живут меньше всего:
Многие пользователи поспешили поделиться своими историями. Кто-то рассказывал, что их питомец прожил дольше ожидаемого, а кто-то, наоборот, сетовал на слишком раннюю потерю любимца.
"У нас было три сенбернара, и все они ушли в возрасте от 4 до 7 лет. Это слишком тяжело, больше не хотим заводить таких собак." — написал один из комментаторов.
Хотя генетика играет ключевую роль в продолжительности жизни собаки, заботливый хозяин может существенно повлиять на её здоровье и самочувствие. Ветеринары рекомендуют:
Соблюдая эти рекомендации, можно дать любимцу шанс на более долгую и здоровую жизнь.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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