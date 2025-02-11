Кошачья улыбка: миф или реальность

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследования показывают, что когда кошка прищуривается и медленно моргает, она таким образом демонстрирует свое хорошее настроение. Во время экспериментов ученые пытались повторить этот жест перед кошками, и те отвечали взаимностью, делая то же самое.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коты

Это поведение характерно для тех моментов, когда кошка чувствует себя спокойно и счастливо. Интересно отметить, что кошки умеют распознавать такую "улыбку" даже у своих владельцев.

Признаки любви кошки к хозяину

Помимо "улыбки", существуют другие признаки, свидетельствующие о том, что кошка испытывает к вам теплые чувства:

Бодание головой и топтание лапами: такие жесты кошка проявляет лишь к тем, кого считает своими самыми близкими партнерами. Подарки: кошка может приносить свои любимые игрушки, показывая заботу и любовь. Вылизывание: если кошка начинает вылизывать ваши волосы, лицо или руки, а иногда даже слегка покусывает их, это тоже признак её привязанности. Мурлыканье и лапы: когда кошка сидит у вас на коленях, мягко мурлычет и шевелит лапами, это говорит о её особенной близости к вам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



