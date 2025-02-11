Кошачья улыбка: миф или реальность

Исследования показывают, что когда кошка прищуривается и медленно моргает, она таким образом демонстрирует свое хорошее настроение. Во время экспериментов ученые пытались повторить этот жест перед кошками, и те отвечали взаимностью, делая то же самое.
Это поведение характерно для тех моментов, когда кошка чувствует себя спокойно и счастливо. Интересно отметить, что кошки умеют распознавать такую "улыбку" даже у своих владельцев.
Помимо "улыбки", существуют другие признаки, свидетельствующие о том, что кошка испытывает к вам теплые чувства:
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.