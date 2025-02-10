Собаки и дождь: почему некоторые питомцы боятся выходить на улицу

Принято считать, что только кошки боятся воды, а собаки — настоящие любители водных процедур. Однако некоторые породы могут категорически отказаться выходить на улицу, если идёт дождь. И дело вовсе не в страхе заболеть, как думают многие.
1. Слишком громкие звуки
Некоторые собаки обладают чувствительным слухом и способны улавливать ультразвуки. Для них шум дождя может быть раздражающим и даже болезненным.
2. Ограниченная видимость
В пасмурную погоду собакам сложнее ориентироваться в пространстве. Их зрение хуже приспособлено к расплывчатой картинке и тусклому освещению, что вызывает беспокойство.
3. Избыток запахов
Дождь усиливает запахи, делая их более насыщенными. Собаки, обладающие острым обонянием, могут испытывать дискомфорт от резкого наплыва новых ароматов.
Если питомец не хочет гулять под дождём, скорее всего, он не боится промокнуть, а просто испытывает дискомфорт из-за усиленных раздражителей.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.