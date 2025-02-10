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Собаки и дождь: почему некоторые питомцы боятся выходить на улицу

1:33
Зоосфера

Принято считать, что только кошки боятся воды, а собаки — настоящие любители водных процедур. Однако некоторые породы могут категорически отказаться выходить на улицу, если идёт дождь. И дело вовсе не в страхе заболеть, как думают многие.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Почему собаки не хотят гулять в дождь?

1. Слишком громкие звуки

Некоторые собаки обладают чувствительным слухом и способны улавливать ультразвуки. Для них шум дождя может быть раздражающим и даже болезненным.

2. Ограниченная видимость

В пасмурную погоду собакам сложнее ориентироваться в пространстве. Их зрение хуже приспособлено к расплывчатой картинке и тусклому освещению, что вызывает беспокойство.

3. Избыток запахов

Дождь усиливает запахи, делая их более насыщенными. Собаки, обладающие острым обонянием, могут испытывать дискомфорт от резкого наплыва новых ароматов.

Собака не боится воды, а испытывает дискомфорт

Если питомец не хочет гулять под дождём, скорее всего, он не боится промокнуть, а просто испытывает дискомфорт из-за усиленных раздражителей.

Как приучить собаку к прогулкам в дождь?

  • Используйте дождевик или специальную одежду, чтобы снизить уровень стресса.
  • Начинайте с коротких прогулок в сырую погоду, чтобы собака привыкла.
  • Хвалите питомца за выход на улицу, создавая положительные ассоциации.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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