Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если питомец укусил хозяина, не стоит воспринимать это как проявление злости или мести. Всегда есть причина, и кинологи рекомендуют разбираться в ней, а не наказывать собаку.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоедская лайка

Основные причины укусов

1. Игровое поведение

Щенки кусаются во время игры, как делали бы это с сородичами. Важно сразу дать понять, что кусаться нельзя, иначе это поведение сохранится и во взрослом возрасте.

2. Боль, страх, стресс

Если собака испытывает боль, она может инстинктивно защищаться. То же самое происходит при сильном испуге или тревоге.

3. Ошибки в воспитании

Если питомец не знает границ дозволенного и пытается манипулировать хозяином, укус может стать способом добиться своего.

Как отучить собаку кусаться?

1. Если собака кусается во время игры

Немедленно прекратите игру.

Строго скажите "Нельзя" или "Нет".

Возобновите игру только после того, как собака успокоится.

2. Если собака кусает от боли или страха

Не трогайте воспалённое место.

Спокойно успокойте питомца, но пресекайте попытки кусаться командами.

Обязательно покажите собаку ветеринару.

3. Если собака проявляет доминирующее поведение

Не позволяйте ей манипулировать вами.

Не применяйте физическое наказание — только голосовые команды.

Если ситуация не улучшается, обратитесь к кинологу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

