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Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться

1:35
Зоосфера

Если питомец укусил хозяина, не стоит воспринимать это как проявление злости или мести. Всегда есть причина, и кинологи рекомендуют разбираться в ней, а не наказывать собаку.

Самоедская лайка
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоедская лайка

Основные причины укусов

1. Игровое поведение

Щенки кусаются во время игры, как делали бы это с сородичами. Важно сразу дать понять, что кусаться нельзя, иначе это поведение сохранится и во взрослом возрасте.

2. Боль, страх, стресс

Если собака испытывает боль, она может инстинктивно защищаться. То же самое происходит при сильном испуге или тревоге.

3. Ошибки в воспитании

Если питомец не знает границ дозволенного и пытается манипулировать хозяином, укус может стать способом добиться своего.

Как отучить собаку кусаться?

1. Если собака кусается во время игры

  • Немедленно прекратите игру.
  • Строго скажите "Нельзя" или "Нет".
  • Возобновите игру только после того, как собака успокоится.

2. Если собака кусает от боли или страха

  • Не трогайте воспалённое место.
  • Спокойно успокойте питомца, но пресекайте попытки кусаться командами.
  • Обязательно покажите собаку ветеринару.

3. Если собака проявляет доминирующее поведение

  • Не позволяйте ей манипулировать вами.
  • Не применяйте физическое наказание — только голосовые команды.
  • Если ситуация не улучшается, обратитесь к кинологу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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