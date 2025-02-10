Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться

Если питомец укусил хозяина, не стоит воспринимать это как проявление злости или мести. Всегда есть причина, и кинологи рекомендуют разбираться в ней, а не наказывать собаку.
1. Игровое поведение
Щенки кусаются во время игры, как делали бы это с сородичами. Важно сразу дать понять, что кусаться нельзя, иначе это поведение сохранится и во взрослом возрасте.
2. Боль, страх, стресс
Если собака испытывает боль, она может инстинктивно защищаться. То же самое происходит при сильном испуге или тревоге.
3. Ошибки в воспитании
Если питомец не знает границ дозволенного и пытается манипулировать хозяином, укус может стать способом добиться своего.
1. Если собака кусается во время игры
2. Если собака кусает от боли или страха
3. Если собака проявляет доминирующее поведение
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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