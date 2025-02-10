Как собака показывает хозяину доверие? Важные сигналы

Если ваш питомец лёг перед вами на спину, это не всегда означает, что он хочет, чтобы ему почесали живот. Этот жест может быть связан с игрой, выражением доверия или даже подчинением.
1. Она хочет, чтобы её почесали
Самый очевидный вариант — питомец просто наслаждается лаской и ждёт, когда вы начнёте чесать его животик.
2. Игровое поведение
Во время активных игр собаки часто ложатся на спину, чтобы продемонстрировать игривое настроение.
3. Демонстрация подчинения
Живот — одно из самых уязвимых мест у собаки. Если питомец напряжён, прижимает уши и отводит взгляд в сторону, он не играет — он показывает вам, что признаёт вашу главенствующую роль. В таком случае чесать его не стоит.
4. Выражение доверия
Если собака полностью расслаблена и комфортно чувствует себя в этой позе, это сигнал доверия. В этом случае можно спокойно её погладить.
Понимая язык тела собаки, вы сможете лучше понимать её настроение и желания.
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