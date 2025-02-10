Как собака показывает хозяину доверие? Важные сигналы

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец лёг перед вами на спину, это не всегда означает, что он хочет, чтобы ему почесали живот. Этот жест может быть связан с игрой, выражением доверия или даже подчинением.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Основные причины, почему собака ложится на спину

1. Она хочет, чтобы её почесали

Самый очевидный вариант — питомец просто наслаждается лаской и ждёт, когда вы начнёте чесать его животик.

2. Игровое поведение

Во время активных игр собаки часто ложатся на спину, чтобы продемонстрировать игривое настроение.

3. Демонстрация подчинения

Живот — одно из самых уязвимых мест у собаки. Если питомец напряжён, прижимает уши и отводит взгляд в сторону, он не играет — он показывает вам, что признаёт вашу главенствующую роль. В таком случае чесать его не стоит.

4. Выражение доверия

Если собака полностью расслаблена и комфортно чувствует себя в этой позе, это сигнал доверия. В этом случае можно спокойно её погладить.

Как понять, что чувствует собака?

Расслабленное тело, радостные глаза — хочет ласки.

— хочет ласки. Напряжение, прижатые уши, взгляд в сторону — показывает подчинение, трогать её не стоит.

— показывает подчинение, трогать её не стоит. Активные движения лапами, виляние хвостом — играет.

Понимая язык тела собаки, вы сможете лучше понимать её настроение и желания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

