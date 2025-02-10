Собака трётся мордой о ковёр? Это может быть опасно

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша собака часто трётся мордой о ковёр, диван или кресла, это не просто привычка — скорее всего, питомец испытывает дискомфорт. Причины могут быть разными, и в некоторых случаях без визита к ветеринару не обойтись.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Возможные причины: от аллергии до паразитов

1. Аллергия

Собаки могут реагировать на пыльцу, пищу, бытовую химию или пыль. Если трение сопровождается покраснением кожи, зудом или чиханием, возможно, причина в аллергической реакции.

2. Паразиты

Блохи, клещи или даже кожные инфекции могут вызывать сильный зуд, вынуждая питомца тереться о различные поверхности.

3. Проблемы с кожей

Экзема, дерматит или воспаления могут вызывать дискомфорт, из-за чего собака пытается почесаться.

4. Неправильно подобранный ошейник

Слишком тугой ошейник может натирать кожу и вызывать раздражение. Проверьте, не оставляет ли он следов на шее питомца.

5. Остатки еды или грязь

После еды на морде могут оставаться кусочки пищи, а после прогулки — пыль и грязь. Трение о ковёр помогает собаке избавиться от них.

6. Посторонние предметы в пасти

Мелкие предметы, такие как кусочки игрушек или травинки, могут застрять в зубах или между деснами, вызывая дискомфорт. Осмотрите морду питомца и удалите всё лишнее.

Когда пора к ветеринару?

Если собака трётся мордой о мебель слишком часто, а также у неё появляются дополнительные симптомы — покраснение кожи, отёки, зуд, изменения в поведении — лучше не откладывать визит к специалисту.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

