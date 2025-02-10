Эти породы собак вас не послушают — упрямее кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки своенравны, а собаки всегда слушаются хозяина. Но это не совсем так! Некоторые породы отличаются таким упрямством, что дрессировка превращается в настоящее испытание.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

Самые упрямые собаки: кого не перевоспитать

1. Бульдог

Эти собаки добродушны и спокойны, но если бульдог что-то решил — переубедить его почти невозможно. Они обладают завидным терпением и могут игнорировать команды, если считают их ненужными.

2. Басенджи

Любопытные и независимые, басенджи напоминают кошек не только внешностью, но и характером. Они слушаются хозяина только тогда, когда им это выгодно. Если собака не видит смысла в команде — она просто её проигнорирует.

3. Акита-ину

Преданные, но невероятно самостоятельные. Акита-ину может сама принимать решения и далеко не всегда прислушивается к хозяину. Воспитывать её сложно, а грубые методы только ухудшат ситуацию.

Можно ли перевоспитать упрямца?

Секрет в правильном подходе. Терпение, последовательность и уважение к характеру собаки помогут установить контакт. Но если вы мечтаете о питомце, который моментально выполняет команды, эти породы — не ваш вариант.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

