Как научить собаку спокойно оставаться дома одной

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для многих собак даже временное расставание с хозяином — сильный стресс. Питомец, понимая, что остаётся один, начинает беспокоиться: лает, скулит, мешает выйти из дома. Чтобы избежать таких ситуаций, важно правильно подготовить собаку к разлуке.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Как помочь собаке спокойно оставаться одной

1. Сохраняйте спокойствие

Не стоит долго гладить собаку перед уходом — это только усилит её тревожность. Если питомец поймёт, что беспокойство приносит ему внимание, он будет повторять такое поведение каждый раз. Кричать на собаку тоже нельзя — страх и стресс только усилятся. Лучший способ — игнорировать лай и суету, сохраняя спокойствие.

2. Выгуливайте собаку перед уходом

Физическая активность помогает снять напряжение. После прогулки собака будет уставшей и, скорее всего, захочет отдохнуть, а не тревожиться о вашем отсутствии.

3. Дайте собаке игрушки

Чтобы питомец не скучал, подготовьте для него специальные игрушки, которые он получает только во время вашего отсутствия. Это могут быть:

интерактивные игрушки,

жевательные игрушки,

яркие мячики или верёвки.

После возвращения домой убирайте их, чтобы у собаки сохранялся интерес.

4. Накормите собаку перед выходом

Питомец, занятый едой, меньше беспокоится об уходе хозяина. Оставьте ему миску с кормом перед выходом, чтобы он переключил внимание на вкусное угощение.

Главное правило — терпение и последовательность

Приучение собаки к одиночеству требует времени, но, следуя этим простым правилам, вы сможете помочь своему питомцу спокойно оставаться дома.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

