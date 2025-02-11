Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кот ведёт себя странно, когда кто-то болеет? История кота Оскара из хосписа в Род-Айленде стала настоящей сенсацией. Он укладывался рядом с пациентами за несколько часов до их смерти — и так более 50 раз.
Учёные предполагают, что кошки чувствуют летучие органические соединения, выделяемые умирающим организмом. "Это не мистика, а гиперчувствительность к запахам", — объясняет зоолог Стивен О'Брайен.
Но что, если кошки способны чувствовать нечто большее?
Этолог Джон Брэдшоу предполагает, что кошки могут улавливать не только запахи, но и изменения в энергетическом поле. А исследование Journal of Applied Animal Welfare Science показало: 62% владельцев замечали необычное поведение кошек перед смертью близких.
Совпадение или особый дар? Однозначного ответа нет, но очевидно одно — кошки чувствуют гораздо больше, чем мы думаем.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.