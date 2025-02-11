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Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность

1:30
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кот ведёт себя странно, когда кто-то болеет? История кота Оскара из хосписа в Род-Айленде стала настоящей сенсацией. Он укладывался рядом с пациентами за несколько часов до их смерти — и так более 50 раз.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Как кошки предсказывают смерть?

Учёные предполагают, что кошки чувствуют летучие органические соединения, выделяемые умирающим организмом. "Это не мистика, а гиперчувствительность к запахам", — объясняет зоолог Стивен О'Брайен.

Но что, если кошки способны чувствовать нечто большее?

Истории, которым сложно найти объяснение

  • Пользователь Reddit под ником SadCatMom рассказал: "Мой кот выл три ночи подряд, а на четвёртый день я узнала о гибели брата".
  • В 2020 году британский кот Том пришёл к пожилой соседке, с которой не общался годами, и не отходил от неё два дня. Женщина умерла во сне.

Что говорят учёные?

Этолог Джон Брэдшоу предполагает, что кошки могут улавливать не только запахи, но и изменения в энергетическом поле. А исследование Journal of Applied Animal Welfare Science показало: 62% владельцев замечали необычное поведение кошек перед смертью близких.

Совпадение или особый дар? Однозначного ответа нет, но очевидно одно — кошки чувствуют гораздо больше, чем мы думаем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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