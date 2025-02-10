Можно ли оставлять ошейник на собаке дома: риски, о которых вы не задумывались

Ошейник — важный аксессуар для контроля и безопасности питомца на улице, но постоянное его ношение может представлять опасность, особенно в домашних условиях.

Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лабрадудль

Риски постоянного ношения ошейника

По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, собака может зацепиться ошейником за предметы мебели, что приведёт к травмам шеи, а в худшем случае — к удушению. Особенно это касается активных и игривых собак.

Кроме того, ошейник вызывает постоянное трение, что может привести к раздражению кожи, особенно у питомцев с чувствительным покровом. Оставлять собаку в ошейнике, когда она остаётся одна дома, не рекомендуется.

Опасность строгих и электрических ошейников

Кинолог также предостерёг от использования строгих, электрических и антилай-ошейников. Они вызывают у собаки стресс, боль и могут ухудшить её физиологическое состояние.

В странах ЕС подобная амуниция запрещена, а владельцам грозят штрафы даже за её хранение. В системе РКФ использование таких средств не допускается в официальных нормативных программах дрессировки.

Итог

Для безопасности питомца дома рекомендуется снимать ошейник, чтобы избежать травм и дискомфорта. А методы воспитания и обучения должны быть основаны на положительном подкреплении, а не на болезненных воздействиях.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

