Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропустили месяц тренировок? Эти 8 упражнений помогут вам быстро прийти в форму
Учёные выяснили, как мозг гениев работает иначе
Блины без молока, которые не рвутся и не прилипают: раскрываем главный секрет
Китайские и российские авто захватили рынок: число дилеров выросло до рекордных показателей
Эксперты назвали самый популярный метраж жилья в Москве
Каму-каму против жира в печени: экзотический фрукт помогает?
Трамп снова бросает вызов Китаю: торговая война может начаться уже сегодня
Детали и оттенки: как сделать кухню центром притяжения в квартире
ЦРУ не дремало. Команда Трампа везёт Зеленскому серьёзные компроматы

Больше никаких побегов из ванной: как легко приучить кошку к воде

1:51
Зоосфера

Большинство кошек не любят воду, и купание становится для них стрессовой процедурой. Однако страх перед водой у питомцев формируется не природными инстинктами, а негативным опытом. Резкие движения, шум воды и тревожное поведение хозяина могут усиливать беспокойство животного.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Чтобы купание прошло спокойно, важно подготовить питомца заранее, постепенно прививая ему доверие к ванне и воде.

Как приучить кошку к купанию

Дайте кошке привыкнуть к ванне

  • Оставьте в ней любимые игрушки.
  • Постелите на дно ткань или коврик, чтобы лапы не скользили.
  • Пусть питомец сам заходит внутрь и исследует пространство.

Создайте положительные ассоциации с водой

  • Включите тонкую струйку воды, чтобы кошка могла наблюдать.
  • Позвольте ей трогать воду лапами, но не принуждайте.
  • Дайте питомцу время адаптироваться.

Добавьте небольшое количество воды

  • Наполните дно ванны водой комфортной температуры.
  • Обеспечьте сухое место, куда кошка сможет встать.
  • Позвольте ей самостоятельно взаимодействовать с водой.

Превратите купание в игру

  • Используйте плавающие игрушки, чтобы отвлечь питомца.
  • Постепенно увеличивайте уровень воды, если кошка реагирует спокойно.

Как избежать стресса при купании

  • Подготовьте все заранее: шампунь, полотенце, порядок действий.
  • Ведите себя уверенно и спокойно, чтобы не передавать тревогу кошке.
  • Разговаривайте с питомцем мягким голосом, создавая атмосферу безопасности.

Купание может быть комфортным, если постепенно приучить кошку к воде, убрать эффект неожиданности и создать положительные ассоциации. Чем спокойнее будет хозяин, тем меньше сопротивления окажет питомец.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника
Интересные Новости
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев Трамп пойдёт на условия Путина по Украине, потому что Си едет в Москву совещаться Любовь Степушова Этот район Александрии скрывает нечто невероятное — возможно, саму гробницу Александра Македонского Игорь Буккер
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
Учёные выяснили, как мозг гениев работает иначе
Блины без молока, которые не рвутся и не прилипают: раскрываем главный секрет
Эксперты назвали самый популярный метраж жилья в Москве
Китайские и российские авто захватили рынок: число дилеров выросло до рекордных показателей
Каму-каму против жира в печени: экзотический фрукт помогает?
Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой
Трамп снова бросает вызов Китаю: торговая война может начаться уже сегодня
Детали и оттенки: как сделать кухню центром притяжения в квартире
ЦРУ не дремало. Команда Трампа везёт Зеленскому серьёзные компроматы
Волонтёр Мария Скроб: Пока мы не нашли человека живым или мёртвым, мы продолжаем искать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.