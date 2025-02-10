Вкусняшки для людей, но яд для питомцев: какие продукты нужно держать подальше от собаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Персики и сливы вызывают кишечную непроходимость у собак. Сухофрукты и виноград приводят к почечной недостаточности.

Фото: commons.wikimedia.org by Дакроккобо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две собаки

Цитрусовые часто вызывают аллергию, авокадо и брокколи — интоксикацию, а лук и чеснок — анемию.

Не стоит кормить собаку капустой и бобовыми, так как это вызывает вздутие живота и метеоризм у животного. Кормление сахаром и сладкой пищей приводит к избыточному потреблению калорий, ожирению и проблемам с сердцем.

Специалисты категорически не рекомендуют добавлять в рацион собаки мясо птиц, особенно если у собаки есть заболевания печени или почек. Это связано с тем, что в таком мясе содержится большое количество пуринов, под воздействием которых в организме собаки появляется мочевая кислота.

Изюм, корица опасны для печени животных. Также не стоит кормить собак кокосом или кокосовыми продуктами, так как это может вызвать расстройство желудка, а орехи макадамия особенно опасны.

Кроме того, не кормите животное шоколадом, соленой, острой пищей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



