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Загадочная тишина пушистого друга: почему кошка игнорирует своего хозяина

1:27
Зоосфера

Иногда кошки намеренно игнорируют своего хозяина. По мнению ученых, такое поведение является результатом адаптации мелких хищников к человеку.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

У кошки вырабатывается определенный алгоритм поведения, противоположный тому, как бывает у хозяина с собакой. Часто это связано с тем, что кошки по своей природе одиноки и поэтому не интересуются людьми или другими животными.

Однако так происходит не всегда. Большинство кошек проявляют интерес и привязанность по-своему. Например, если к вам в комнату заходит кошка или встречает вас после работы.

Кроме того, избегание человека может свидетельствовать о стрессе у животного. Кошки подвержены длительному стрессу из-за грусти, страха и ревности.

Эти животные боятся одиночества и очень переживают из-за недостатка внимания со стороны своих хозяев, а тем более из-за отъезда или потери хозяина или другого члена семьи, к которому был привязан питомец. Поэтому дело может быть в страхе и стрессе.

Как понять, что ваша кошка не привязана к вам эмоционально

Во-первых, если кошка не встречает вас, когда вы приходите домой, а продолжает заниматься своими делами, как ни в чем не бывало.

Во-вторых, если животное не хочет тереться о ваши ноги, прислоняться к вам или даже лежать у вас на коленях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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