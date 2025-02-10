Загадочная тишина пушистого друга: почему кошка игнорирует своего хозяина

Иногда кошки намеренно игнорируют своего хозяина. По мнению ученых, такое поведение является результатом адаптации мелких хищников к человеку.
У кошки вырабатывается определенный алгоритм поведения, противоположный тому, как бывает у хозяина с собакой. Часто это связано с тем, что кошки по своей природе одиноки и поэтому не интересуются людьми или другими животными.
Однако так происходит не всегда. Большинство кошек проявляют интерес и привязанность по-своему. Например, если к вам в комнату заходит кошка или встречает вас после работы.
Кроме того, избегание человека может свидетельствовать о стрессе у животного. Кошки подвержены длительному стрессу из-за грусти, страха и ревности.
Эти животные боятся одиночества и очень переживают из-за недостатка внимания со стороны своих хозяев, а тем более из-за отъезда или потери хозяина или другого члена семьи, к которому был привязан питомец. Поэтому дело может быть в страхе и стрессе.
Во-первых, если кошка не встречает вас, когда вы приходите домой, а продолжает заниматься своими делами, как ни в чем не бывало.
Во-вторых, если животное не хочет тереться о ваши ноги, прислоняться к вам или даже лежать у вас на коленях.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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