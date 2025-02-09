7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность

Если в вашем доме есть кошка, вы могли заметить, что она больше тянется к вам, чем к другим людям. Это абсолютно нормально!
Кошки, как и собаки, часто выбирают тех, с кем им комфортнее. Причины могут скрываться в тонких сигналах, которые мы, люди, даже не замечаем: от напряжения в теле до тональности голоса. Если кто-то проявляет агрессию или настороженность, кошка почувствует угрозу.
Кошки давно живут рядом с человеком, около 12 тысяч лет. Это время позволило им изучить поведение людей и адаптироваться под него.
Они способны запоминать, кто относится к ним с заботой, а кто был агрессивен. Это объясняет, почему они настолько избирательны в общении.
Как пишет сайт "The Dog People", кошки чувствуют глубинную связь с опекунами и членами семьи, что дает им ощущение безопасности. С их долговременной памятью они способны различать типы людей и их отношение к себе.
Вот несколько признаков, которые помогут вам понять, что ваша кошка выбрала вас:
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
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