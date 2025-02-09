7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если в вашем доме есть кошка, вы могли заметить, что она больше тянется к вам, чем к другим людям. Это абсолютно нормально!

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Кошки, как и собаки, часто выбирают тех, с кем им комфортнее. Причины могут скрываться в тонких сигналах, которые мы, люди, даже не замечаем: от напряжения в теле до тональности голоса. Если кто-то проявляет агрессию или настороженность, кошка почувствует угрозу.

Как кошки создают связи с нами?

Кошки давно живут рядом с человеком, около 12 тысяч лет. Это время позволило им изучить поведение людей и адаптироваться под него.

Они способны запоминать, кто относится к ним с заботой, а кто был агрессивен. Это объясняет, почему они настолько избирательны в общении.

Как пишет сайт "The Dog People", кошки чувствуют глубинную связь с опекунами и членами семьи, что дает им ощущение безопасности. С их долговременной памятью они способны различать типы людей и их отношение к себе.

Как понять, что кошка вас любит?

Вот несколько признаков, которые помогут вам понять, что ваша кошка выбрала вас:

Поцелуи с хвостом — если кошка бьет хвостом вас по рукам, ногам или плечам, это знак, что она хочет оставаться рядом. Запаховые метки — кошки имеют железы по всему телу. Когда они трутся о вас, это не просто жест, а способ создать общую метку запаха, укрепляя связь. Жесты заботы — если ваша кошка лижет ваше лицо или руки, это она выражает свою привязанность и любовь. Мягкие укусы — иногда кошки кусают вас нежно, вытирая рот и оставляя слюну. Это также способ показать свою привязанность. Подарки — если кошка приносит вам игрушки, возможно, она благодарит за вашу заботу. Покажет живот — кошка, катающаяся на спине, открывая живот, демонстрирует свою уверенность в вас. Если кошка постоянно следит за вами по дому или спит рядом, это сигнал, что вы для неё особенный человек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

