Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
Не хотите возиться с баклажанами? Выбирайте эти три сорта – минимум хлопот, максимум урожая
Настоящая карбонара — без сливок, грибов и лишних добавок
Катастрофа коснется каждого — второй ледяной щит Земли разрушается
Цены возрастут. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей
Забудьте о вредных закусках: 5 полезных чипсов, которые стоит попробовать

7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность

2:10
Зоосфера

Если в вашем доме есть кошка, вы могли заметить, что она больше тянется к вам, чем к другим людям. Это абсолютно нормально!

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Кошки, как и собаки, часто выбирают тех, с кем им комфортнее. Причины могут скрываться в тонких сигналах, которые мы, люди, даже не замечаем: от напряжения в теле до тональности голоса. Если кто-то проявляет агрессию или настороженность, кошка почувствует угрозу.

Как кошки создают связи с нами?

Кошки давно живут рядом с человеком, около 12 тысяч лет. Это время позволило им изучить поведение людей и адаптироваться под него.

Они способны запоминать, кто относится к ним с заботой, а кто был агрессивен. Это объясняет, почему они настолько избирательны в общении.

Как пишет сайт "The Dog People", кошки чувствуют глубинную связь с опекунами и членами семьи, что дает им ощущение безопасности. С их долговременной памятью они способны различать типы людей и их отношение к себе.

Как понять, что кошка вас любит?

Вот несколько признаков, которые помогут вам понять, что ваша кошка выбрала вас:

  1. Поцелуи с хвостом — если кошка бьет хвостом вас по рукам, ногам или плечам, это знак, что она хочет оставаться рядом.
  2. Запаховые метки — кошки имеют железы по всему телу. Когда они трутся о вас, это не просто жест, а способ создать общую метку запаха, укрепляя связь.
  3. Жесты заботы — если ваша кошка лижет ваше лицо или руки, это она выражает свою привязанность и любовь.
  4. Мягкие укусы — иногда кошки кусают вас нежно, вытирая рот и оставляя слюну. Это также способ показать свою привязанность.
  5. Подарки — если кошка приносит вам игрушки, возможно, она благодарит за вашу заботу.
  6. Покажет живот — кошка, катающаяся на спине, открывая живот, демонстрирует свою уверенность в вас.
  7. Если кошка постоянно следит за вами по дому или спит рядом, это сигнал, что вы для неё особенный человек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Российский шоу-бизнес
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Цены возрастут. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей
Забудьте о вредных закусках: 5 полезных чипсов, которые стоит попробовать
Эти хитрости помогут столешнице служить долго
Пока соседи травят сад химией, вы легко избавитесь от тли безопасным способом
Жарим котлеты для бургеров, которые соблазнят даже веганов — так вкусно, что отказаться невозможно
Как организовать рабочее место дома, чтобы ничего не отвлекало
Всего 15–30 минут чтения книг в день — путь к насыщенной жизни и лучшая прокачка мозга
Учёные обнаружили природный антиоксидант, который предотвращает поседение волос
Китайский электрокроссовер Voyah Free теперь собирают в Липецке
5 причин, почему ваша собака хрюкает и задыхается: на что обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.