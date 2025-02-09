5 пород собак, которые не линяют и не создают проблем с шерстью

Если вы страдаете аллергией на шерсть или просто не переносите ее повсюду в доме, это не значит, что вам придется отказаться от питомца. Существуют породы собак, которые практически не линяют и подходят даже для аллергиков.
Какие породы стоит рассмотреть, если вы хотите завести собаку, но не хотите бесконечно убирать шерсть с одежды и мебели?
Эта миниатюрная версия шнауцера отличается устойчивой психикой и сторожевыми качествами. Внешне они напоминают своих крупных сородичей: висячие уши, пушистая морда и компактные размеры.
Плюсы:
Уход: Раз в три месяца собаке нужен тримминг (выщипывание старой шерсти), а также регулярное расчесывание.
Йорки — это активные, любопытные и немного упрямые собаки, которых нужно воспитывать с раннего возраста.
Плюсы:
Уход: Длинную шерсть нужно регулярно расчесывать, а челку — либо стричь, либо собирать в прическу.
Этот терьер выделяется полным или частичным отсутствием шерсти. У некоторых представителей породы кожа бывает розовой, с серыми, золотистыми или черными пятнами.
Плюсы:
Уход: Из-за отсутствия шерсти требует защиты кожи от холода и солнца.
На первый взгляд кажется, что ши-тцу оставляют много шерсти, но это не так. Их волос по структуре похож на человеческий, а подшерстка почти нет.
Плюсы:
Уход: Требуется ежедневное расчесывание и стрижка.
Эта порода бывает двух видов — голая и пуховая, и обе не вызывают аллергии. Их шерсть (если она есть) напоминает человеческие волосы, а сама кожа не имеет неприятного запаха.
Плюсы:
Уход: Регулярное расчесывание и уход за кожей, особенно у голых представителей породы.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.