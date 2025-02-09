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5 пород собак, которые не линяют и не создают проблем с шерстью

3:12
Зоосфера

Если вы страдаете аллергией на шерсть или просто не переносите ее повсюду в доме, это не значит, что вам придется отказаться от питомца. Существуют породы собак, которые практически не линяют и подходят даже для аллергиков.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Какие породы стоит рассмотреть, если вы хотите завести собаку, но не хотите бесконечно убирать шерсть с одежды и мебели?

1. Цвергшнауцер — маленький, но храбрый охранник

Эта миниатюрная версия шнауцера отличается устойчивой психикой и сторожевыми качествами. Внешне они напоминают своих крупных сородичей: висячие уши, пушистая морда и компактные размеры.

Плюсы:

  • Не линяет, но требует регулярного ухода за шерстью.
  • Подходит для семей с детьми.
  • Спокойный, но при этом отважный характер.

Уход: Раз в три месяца собаке нужен тримминг (выщипывание старой шерсти), а также регулярное расчесывание.

2. Йоркширский терьер — маленький непоседа без запаха

Йорки — это активные, любопытные и немного упрямые собаки, которых нужно воспитывать с раннего возраста.

Плюсы:

  • Не линяют и практически не пахнут.
  • Очень привязаны к хозяину, обожают общение.
  • Подходят для квартирного содержания.

Уход: Длинную шерсть нужно регулярно расчесывать, а челку — либо стричь, либо собирать в прическу.

3. Американский голый терьер — собака без шерсти

Этот терьер выделяется полным или частичным отсутствием шерсти. У некоторых представителей породы кожа бывает розовой, с серыми, золотистыми или черными пятнами.

Плюсы:

  • Нет шерсти — нет проблем с линькой.
  • Подходит для аллергиков.
  • Очень энергичный и умный питомец.

Уход: Из-за отсутствия шерсти требует защиты кожи от холода и солнца.

4. Ши-тцу — длинношерстная собака без шерсти в доме

На первый взгляд кажется, что ши-тцу оставляют много шерсти, но это не так. Их волос по структуре похож на человеческий, а подшерстка почти нет.

Плюсы:

  • Подходят для людей с аллергией.
  • Очень дружелюбные и привязаны к семье.
  • Легко адаптируются к жизни в квартире.

Уход: Требуется ежедневное расчесывание и стрижка.

5. Китайская хохлатая — экзотика без линьки

Эта порода бывает двух видов — голая и пуховая, и обе не вызывают аллергии. Их шерсть (если она есть) напоминает человеческие волосы, а сама кожа не имеет неприятного запаха.

Плюсы:

  • Гипоаллергенные.
  • Очень ласковые и дружелюбные.
  • Практически не линяют.

Уход: Регулярное расчесывание и уход за кожей, особенно у голых представителей породы.

Какую породу выбрать?

  • Для семей с детьми — Цвергшнауцер, ши-тцу
  • Для активных людей — Американский голый терьер, йоркширский терьер
  • Для тех, кто хочет необычного питомца — Китайская хохлатая

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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