Как правильно ухаживать за шерстью питомца – распространенные ошибки

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних животных нередко слышат совет: если нет специального шампуня, можно искупать питомца средством для мытья посуды. Этот миф настолько укоренился, что многие продолжают считать его правдой.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

Но откуда вообще появилось это мнение? Возможно, оно связано с тем, что спасатели используют моющее средство для удаления нефти с тюленей, морских птиц и других животных, пострадавших от разливов.

Но одно дело — экстренная очистка в экстремальных условиях, и совсем другое — регулярное купание домашнего питомца.

Почему нельзя использовать средство для посуды?

Оно пересушивает кожу

Средство для посуды разрушает защитный слой кожи, из-за чего кожа становится сухой, начинает шелушиться и чесаться. Химия может навредить здоровью

Остатки моющего средства на шерсти могут попасть в организм питомца при вылизывании, что приведет к проблемам с ЖКТ и аллергическим реакциям. Длительное смывание

Кинологи предупреждают: если пришлось использовать средство для посуды в крайнем случае, его нужно смывать не менее 10 минут, чтобы на шерсти не осталось химикатов.

Чем мыть питомца безопасно?

Используйте специальный шампунь для животных — он поддерживает нормальный pH кожи и не вызывает раздражения.

В крайнем случае можно разово взять детский шампунь, но только без агрессивных компонентов.

Средство для посуды — не вариант для купания животных. Оно может пересушить кожу, вызвать зуд и даже проблемы со здоровьем. Если шампуня нет под рукой, лучше отложить водные процедуры или использовать мягкие альтернативы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

