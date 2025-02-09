Как правильно ухаживать за шерстью питомца – распространенные ошибки

Владельцы домашних животных нередко слышат совет: если нет специального шампуня, можно искупать питомца средством для мытья посуды. Этот миф настолько укоренился, что многие продолжают считать его правдой.
Но откуда вообще появилось это мнение? Возможно, оно связано с тем, что спасатели используют моющее средство для удаления нефти с тюленей, морских птиц и других животных, пострадавших от разливов.
Но одно дело — экстренная очистка в экстремальных условиях, и совсем другое — регулярное купание домашнего питомца.
Оно пересушивает кожу
Средство для посуды разрушает защитный слой кожи, из-за чего кожа становится сухой, начинает шелушиться и чесаться.
Химия может навредить здоровью
Остатки моющего средства на шерсти могут попасть в организм питомца при вылизывании, что приведет к проблемам с ЖКТ и аллергическим реакциям.
Длительное смывание
Кинологи предупреждают: если пришлось использовать средство для посуды в крайнем случае, его нужно смывать не менее 10 минут, чтобы на шерсти не осталось химикатов.
Средство для посуды — не вариант для купания животных. Оно может пересушить кожу, вызвать зуд и даже проблемы со здоровьем. Если шампуня нет под рукой, лучше отложить водные процедуры или использовать мягкие альтернативы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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