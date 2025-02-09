Кошка просит картошку? Узнайте, можно ли ее давать без вреда

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Картофель — привычный продукт на наших столах, но безопасен ли он для кошек? Владельцы пушистых питомцев нередко замечают их интерес к еде с общего стола, но прежде чем угощать любимца, стоит разобраться, полезен ли этот овощ и не навредит ли он здоровью кошки.

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Есть ли польза от картофеля для кошек

Картофель богат углеводами и содержит небольшое количество белка, но он не является ценным источником аминокислот для кошек. Также в нём присутствуют витамины группы B, калий и антиоксиданты. Однако кошки — хищники, их организм приспособлен для переваривания животных белков и жиров. Растительная пища, включая картофель, не имеет для них значительной питательной ценности.

Некоторые производители добавляют картофель в беззерновые корма в качестве источника углеводов и загустителя, но в домашних условиях этот овощ не заменит полноценный рацион на основе мяса.

Едят ли кошки картофель и нравится ли он им

Любопытство к картошке у кошек чаще связано с запахом других ингредиентов, а не с самим овощем. В чистом виде варёный картофель редко привлекает питомцев. Другое дело — картофельное пюре с маслом или запечённый картофель, пропитанный мясным соком. Такие блюда могут заинтересовать кошку, но именно благодаря добавкам.

Некоторые питомцы могут попробовать кусочек варёного картофеля из любопытства, но регулярное кормление им нецелесообразно — этот продукт не приносит пользы кошачьему организму.

Можно ли котятам картошку

Рацион котят должен состоять из легкоусвояемых белков и жиров, а также таурина — незаменимой аминокислоты, содержащейся только в продуктах животного происхождения. Картофель не способен обеспечить котёнка нужными питательными веществами, а излишек углеводов может вызвать расстройство пищеварения. Поэтому давать этот овощ котятам не рекомендуется.

Варёный картофель: безопасен ли он для кошек

Термическая обработка разрушает соланин — токсичное вещество, содержащееся в сыром картофеле. Поэтому варёный картофель считается менее опасным. Если питомец случайно съел небольшой кусочек без соли, масла и специй, беспокоиться не стоит. Однако угощать кошку картошкой специально не стоит.

Опасен ли картофель для кошек

Сырые клубни содержат соланин, который может вызвать отравление у питомца. Симптомы интоксикации:

Рвота.

Диарея.

Вялость.

Судороги.

Даже небольшое количество сырого картофеля может привести к неприятным последствиям. Кроме того, картофель, приготовленный с маслом, приправами или в составе блюд вроде картофельного пюре с молоком или жареной картошки, также опасен. Жирная и солёная пища может вызвать проблемы с ЖКТ и привести к набору лишнего веса.

Cтоит ли включать картошку в рацион кошки

Варёный картофель не является токсичным, но и пользы не несёт. Организм кошек не приспособлен для переваривания большого количества углеводов, а питательные вещества в картофеле не могут заменить мясо. Если питомец случайно съел кусочек варёной картошки, ничего страшного, но делать этот продукт частью его рациона не стоит. Гораздо полезнее угощать кошку специализированными лакомствами или мясными продуктами, соответствующими её природным потребностям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

