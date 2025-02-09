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Собаки и еда: правда ли, что они не чувствуют насыщения

2:49
Зоосфера

Многие слышали мнение, что у собак отсутствует чувство насыщения. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Как собаки ощущают сытость

Аппетит четвероногих регулирует гипоталамус — небольшой участок мозга, отвечающий за чувство голода и насыщения. Когда собака голодна, активируются рецепторы, посылая сигнал организму. После приема пищи уровень определенных гормонов снижается, и питомец ощущает сытость.

Есть мнение, что вкусовые предпочтения также влияют на аппетит. Например, если корм с говядиной нравится собаке больше, чем с курицей, она будет есть первый вариант охотнее, а второй — в малых количествах. Это может привести к недоеданию и постоянному ощущению голода или, наоборот, к перееданию, если еда ей особенно по вкусу.

Склонность к перееданию

Некоторые собаки действительно могут переедать. Исследования показывают, что определенные породы, например лабрадоры, предрасположены к этому из-за особенностей обмена веществ.

Чтобы избежать проблем, важно подобрать питомцу сбалансированный рацион, соответствующий его размеру, возрасту и уровню активности. Также не стоит забывать о физических нагрузках: они помогают поддерживать вес в норме, особенно у стерилизованных и кастрированных собак, которые более склонны к набору лишних килограммов.

Когда стоит беспокоиться

Иногда повышенный аппетит сигнализирует о проблемах со здоровьем. Если собака постоянно просит еду, несмотря на соблюдение рекомендованной нормы, стоит обратиться к ветеринару. Врач поможет определить причину и при необходимости скорректировать питание.

Признаки насыщения

Определить, что питомец сыт, довольно просто. После еды он расслабляется, не проявляет активного интереса к играм и не торопится доедать оставшийся в миске корм (если он там есть). Такое поведение — явный признак того, что собака больше не голодна.

Чем грозит переедание

Переедание опасно для здоровья: оно приводит к ожирению и сопутствующим заболеваниям. Если у питомца появился лишний вес, стоит пересмотреть его рацион совместно с ветеринаром. Также важно:

  • Не подкармливать собаку со стола.
  • Обеспечить регулярную физическую активность.
  • Следить за доступностью чистой воды.

Собаки способны ощущать насыщение, но склонность к перееданию у некоторых пород действительно существует. Контроль питания, физическая активность и внимательное отношение к здоровью помогут избежать проблем и поддерживать питомца в хорошей форме.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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