Можно ли собакам куриные лапки: разбираем пользу, вред и безопасные варианты

4:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Куриные лапки — популярное лакомство для собак, которое привлекает владельцев своей натуральностью и потенциальной пользой. Однако вокруг этого продукта ведутся споры: одни уверены, что он благотворно влияет на суставы и зубы питомцев, другие опасаются возможных рисков. Давайте разберёмся, насколько безопасны куриные лапки для собак, какие их виды существуют и каким питомцам их действительно стоит давать.

Фото: https://www.freepik.com Рыжая собака

Какие бывают куриные лапки для собак

Куриные лапки — это не просто отходы переработки мяса, а полноценное угощение, представленное в нескольких видах.

Сырые лапки : продаются свежими или замороженными, требуют тщательной подготовки. Их необходимо промывать, ошпаривать кипятком и при необходимости обрезать когти, чтобы снизить риск повреждения желудка и кишечника.

: продаются свежими или замороженными, требуют тщательной подготовки. Их необходимо промывать, ошпаривать кипятком и при необходимости обрезать когти, чтобы снизить риск повреждения желудка и кишечника. Обезвоженные лапки : проходят сушку в дегидраторе, становятся лёгкими, хрустящими и сохраняются до шести месяцев. Легко найти в зоомагазинах.

: проходят сушку в дегидраторе, становятся лёгкими, хрустящими и сохраняются до шести месяцев. Легко найти в зоомагазинах. Сушёные лапки : высушиваются естественным путём, что позволяет сохранить больше питательных веществ. Они светлее, имеют плотную текстуру и слегка припухлую форму.

: высушиваются естественным путём, что позволяет сохранить больше питательных веществ. Они светлее, имеют плотную текстуру и слегка припухлую форму. Вяленые лапки: готовятся при низких температурах (до 40 °С), что максимально сохраняет витамины и микроэлементы.

Чем полезны куриные лапки для собак

Лакомство из куриных лапок ценится за свою питательную ценность и пользу для организма.

Поддержка суставов : лапки богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют восстановлению хрящей и поддерживают здоровье суставов, особенно у пожилых собак.

: лапки богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют восстановлению хрящей и поддерживают здоровье суставов, особенно у пожилых собак. Очищение зубов : хрустящая текстура помогает механически удалять зубной налёт, но не заменяет регулярную чистку.

: хрустящая текстура помогает механически удалять зубной налёт, но не заменяет регулярную чистку. Питательная ценность: лапки содержат 45-50% белка и 20-25% жира в пересчёте на сухое вещество. Важно учитывать их калорийность в общем рационе, особенно если питомец склонен к набору веса.

Могут ли куриные лапки навредить собаке

Несмотря на пользу, есть и риски, которые важно учитывать.

Опасность костей : варёные кости категорически запрещены, так как становятся хрупкими и могут раскалываться на острые осколки. Сырые, сушёные и обезвоженные лапки безопаснее, так как их кости эластичные и рассыпчатые.

: варёные кости категорически запрещены, так как становятся хрупкими и могут раскалываться на острые осколки. Сырые, сушёные и обезвоженные лапки безопаснее, так как их кости эластичные и рассыпчатые. Проблемы с пищеварением : если собака не привыкла к натуральному питанию, лапки могут вызвать расстройство ЖКТ. Важно начинать с небольших порций.

: если собака не привыкла к натуральному питанию, лапки могут вызвать расстройство ЖКТ. Важно начинать с небольших порций. Опасность когтей: когти могут раздражать слизистую желудка, поэтому их лучше удалять перед подачей.

Можно ли давать куриные лапки щенкам

Щенки в период смены зубов часто любят грызть жёсткие предметы, но куриные лапки для них не лучший вариант. Лучше подождать до 6-7 месяцев, когда зубы полностью сменятся. Если всё же решили попробовать, наблюдайте за питомцем, чтобы он не проглотил лапку целиком.

Чем заменить куриные лапки

Если по каким-то причинам куриные лапки вам не подходят, можно выбрать альтернативы:

Утиные лапки : аналогичный источник глюкозамина и хондроитина, но с более высоким содержанием жира.

: аналогичный источник глюкозамина и хондроитина, но с более высоким содержанием жира. Свиные уши : хороший вариант для очистки зубов, но калорийный.

: хороший вариант для очистки зубов, но калорийный. Куриные шейки : содержат больше костей, что увеличивает риск подавления.

: содержат больше костей, что увеличивает риск подавления. Уши кролика : диетическая альтернатива с хрящевой структурой, полезная для зубов.

: диетическая альтернатива с хрящевой структурой, полезная для зубов. Зубные палочки: промышленный вариант для гигиены ротовой полости.

Куриные лапки — это натуральное и полезное угощение, которое содержит вещества, поддерживающие суставы и здоровье зубов. Однако есть нюансы: нельзя давать варёные кости, лучше удалять когти, а собакам с проблемами ЖКТ стоит избегать такого лакомства.

Перед тем как вводить новый продукт в рацион, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Главное — учитывать индивидуальные особенности питомца и следить за его безопасностью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

