Можно ли собакам куриные лапки: разбираем пользу, вред и безопасные варианты

Куриные лапки — популярное лакомство для собак, которое привлекает владельцев своей натуральностью и потенциальной пользой. Однако вокруг этого продукта ведутся споры: одни уверены, что он благотворно влияет на суставы и зубы питомцев, другие опасаются возможных рисков. Давайте разберёмся, насколько безопасны куриные лапки для собак, какие их виды существуют и каким питомцам их действительно стоит давать.
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Рыжая собака
Какие бывают куриные лапки для собак
Куриные лапки — это не просто отходы переработки мяса, а полноценное угощение, представленное в нескольких видах.
Сырые лапки: продаются свежими или замороженными, требуют тщательной подготовки. Их необходимо промывать, ошпаривать кипятком и при необходимости обрезать когти, чтобы снизить риск повреждения желудка и кишечника.
Обезвоженные лапки: проходят сушку в дегидраторе, становятся лёгкими, хрустящими и сохраняются до шести месяцев. Легко найти в зоомагазинах.
Сушёные лапки: высушиваются естественным путём, что позволяет сохранить больше питательных веществ. Они светлее, имеют плотную текстуру и слегка припухлую форму.
Вяленые лапки: готовятся при низких температурах (до 40 °С), что максимально сохраняет витамины и микроэлементы.
Чем полезны куриные лапки для собак
Лакомство из куриных лапок ценится за свою питательную ценность и пользу для организма.
Поддержка суставов: лапки богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют восстановлению хрящей и поддерживают здоровье суставов, особенно у пожилых собак.
Очищение зубов: хрустящая текстура помогает механически удалять зубной налёт, но не заменяет регулярную чистку.
Питательная ценность: лапки содержат 45-50% белка и 20-25% жира в пересчёте на сухое вещество. Важно учитывать их калорийность в общем рационе, особенно если питомец склонен к набору веса.
Могут ли куриные лапки навредить собаке
Несмотря на пользу, есть и риски, которые важно учитывать.
Опасность костей: варёные кости категорически запрещены, так как становятся хрупкими и могут раскалываться на острые осколки. Сырые, сушёные и обезвоженные лапки безопаснее, так как их кости эластичные и рассыпчатые.
Проблемы с пищеварением: если собака не привыкла к натуральному питанию, лапки могут вызвать расстройство ЖКТ. Важно начинать с небольших порций.
Опасность когтей: когти могут раздражать слизистую желудка, поэтому их лучше удалять перед подачей.
Можно ли давать куриные лапки щенкам
Щенки в период смены зубов часто любят грызть жёсткие предметы, но куриные лапки для них не лучший вариант. Лучше подождать до 6-7 месяцев, когда зубы полностью сменятся. Если всё же решили попробовать, наблюдайте за питомцем, чтобы он не проглотил лапку целиком.
Чем заменить куриные лапки
Если по каким-то причинам куриные лапки вам не подходят, можно выбрать альтернативы:
Утиные лапки: аналогичный источник глюкозамина и хондроитина, но с более высоким содержанием жира.
Свиные уши: хороший вариант для очистки зубов, но калорийный.
Куриные шейки: содержат больше костей, что увеличивает риск подавления.
Уши кролика: диетическая альтернатива с хрящевой структурой, полезная для зубов.
Зубные палочки: промышленный вариант для гигиены ротовой полости.
Куриные лапки — это натуральное и полезное угощение, которое содержит вещества, поддерживающие суставы и здоровье зубов. Однако есть нюансы: нельзя давать варёные кости, лучше удалять когти, а собакам с проблемами ЖКТ стоит избегать такого лакомства.
Перед тем как вводить новый продукт в рацион, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Главное — учитывать индивидуальные особенности питомца и следить за его безопасностью.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.