5 причин, почему ваша собака хрюкает и задыхается: на что обратить внимание

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Собаки могут издавать хрюкающие звуки по разным причинам. Иногда это всего лишь безобидная особенность, но в ряде случаев такой симптом указывает на серьёзные проблемы с дыхательной системой, сердцем или даже наличие инородного тела в дыхательных путях. Разбираемся, когда хрюканье — повод для тревоги, а когда можно не волноваться.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Когда хрюканье — норма, а когда стоит беспокоиться

Некоторые породы, особенно брахицефалы (мопсы, бульдоги, шарпеи), из-за особенностей строения черепа дышат с характерными звуками. Узкие носовые ходы и удлинённое мягкое нёбо создают дополнительное сопротивление воздуху, вызывая хрюканье и храп.

Но если эти звуки сопровождаются одышкой, посинением слизистых оболочек, слабостью или приступами кашля, это уже тревожный знак. Важно вовремя определить причину и при необходимости обратиться к ветеринару.

Основные причины хрюкающих звуков у собак

Коллапс трахеи: это сужение просвета трахеи, которое часто встречается у мелких пород (йоркширские терьеры, чихуахуа, шпицы). Заболевание проявляется одышкой, хрипами, приступами кашля и в тяжёлых случаях может привести к обморокам. Диагностируется с помощью рентгена и эндоскопии. Лечение варьируется от медикаментов до хирургического вмешательства.

это сужение просвета трахеи, которое часто встречается у мелких пород (йоркширские терьеры, чихуахуа, шпицы). Заболевание проявляется одышкой, хрипами, приступами кашля и в тяжёлых случаях может привести к обморокам. Диагностируется с помощью рентгена и эндоскопии. Лечение варьируется от медикаментов до хирургического вмешательства. Инородное тело в дыхательных путях: если собака внезапно начала хрюкать, задыхаться или кашлять, возможно, она подавилась. Это могут быть мелкие кости, кусочки пищи или детали игрушек. В таких случаях необходимо срочно обратиться к ветеринару.

если собака внезапно начала хрюкать, задыхаться или кашлять, возможно, она подавилась. Это могут быть мелкие кости, кусочки пищи или детали игрушек. В таких случаях необходимо срочно обратиться к ветеринару. Обратное чихание: это явление чаще встречается у мелких пород (чихуахуа, той-пудели). Оно сопровождается резкими вдохами и хрюкающими звуками, но обычно проходит само. Однако важно исключить более серьёзные причины, такие как коллапс трахеи.

это явление чаще встречается у мелких пород (чихуахуа, той-пудели). Оно сопровождается резкими вдохами и хрюкающими звуками, но обычно проходит само. Однако важно исключить более серьёзные причины, такие как коллапс трахеи. Новообразования в дыхательных путях: опухоли в носоглотке или гортани могут вызывать хрюканье, одышку и кашель. У пожилых собак этот симптом нередко сопровождается потерей веса и снижением аппетита. Диагностика включает рентген, эндоскопию и биопсию.

опухоли в носоглотке или гортани могут вызывать хрюканье, одышку и кашель. У пожилых собак этот симптом нередко сопровождается потерей веса и снижением аппетита. Диагностика включает рентген, эндоскопию и биопсию. Фарингит и инфекционный трахеобронхит: воспаления горла и дыхательных путей также могут провоцировать хрюкающие звуки. Инфекционный трахеобронхит, известный как "питомниковый кашель", особенно распространён среди собак, часто контактирующих с другими животными. Лечение включает антибиотики и противовоспалительные препараты.

Особенности брахицефалов: когда хрюканье связано с породой

У собак с короткой мордой (мопсы, бульдоги, шарпеи) дыхание изначально затруднено. В жару, при стрессе или физической нагрузке их хрюкающие звуки могут усиливаться. Однако, если они становятся частыми и сопровождаются одышкой, это может быть симптомом брахицефалического синдрома, требующего лечения.

Диагностика и лечение: когда идти к ветеринару

Если собака начала часто хрюкать, важно исключить серьёзные заболевания. Диагностика включает:

Рентген для выявления инородных предметов и опухолей.

Трахеоскопию для исследования состояния трахеи.

Анализы крови для проверки инфекций.

Эндоскопию для оценки состояния носовых пазух и гортани.

Лечение зависит от причины. При коллапсе трахеи может потребоваться хирургия, при инфекциях назначаются антибиотики, а при брахицефалическом синдроме иногда требуется коррекция мягкого нёба или расширение ноздрей.

Как предотвратить проблемы с дыханием у собаки

Регулярные визиты к ветеринару: профилактические осмотры помогут выявить болезни на ранних стадиях.

профилактические осмотры помогут выявить болезни на ранних стадиях. Контроль веса: лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему.

лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему. Защита от перегрева: брахицефалы особенно чувствительны к жаре.

брахицефалы особенно чувствительны к жаре. Ограничение физической нагрузки: длительные прогулки могут вызывать одышку у собак с проблемами дыхания.

длительные прогулки могут вызывать одышку у собак с проблемами дыхания. Осторожность с игрушками и едой: мелкие предметы могут застрять в дыхательных путях.

Почему важно не игнорировать хрюканье

Хрюканье у собаки — это не просто забавный звук. В ряде случаев оно сигнализирует о проблемах с дыханием, сердцем или даже наличии опухолей. Если ваш питомец начал хрюкать чаще, чем обычно, не откладывайте визит к ветеринару. Своевременное лечение поможет сохранить его здоровье и качество жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

