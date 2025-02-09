5 причин, почему ваша собака хрюкает и задыхается: на что обратить внимание

Собаки могут издавать хрюкающие звуки по разным причинам. Иногда это всего лишь безобидная особенность, но в ряде случаев такой симптом указывает на серьёзные проблемы с дыхательной системой, сердцем или даже наличие инородного тела в дыхательных путях. Разбираемся, когда хрюканье — повод для тревоги, а когда можно не волноваться.
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Мопс
Когда хрюканье — норма, а когда стоит беспокоиться
Некоторые породы, особенно брахицефалы (мопсы, бульдоги, шарпеи), из-за особенностей строения черепа дышат с характерными звуками. Узкие носовые ходы и удлинённое мягкое нёбо создают дополнительное сопротивление воздуху, вызывая хрюканье и храп.
Но если эти звуки сопровождаются одышкой, посинением слизистых оболочек, слабостью или приступами кашля, это уже тревожный знак. Важно вовремя определить причину и при необходимости обратиться к ветеринару.
Основные причины хрюкающих звуков у собак
Коллапс трахеи: это сужение просвета трахеи, которое часто встречается у мелких пород (йоркширские терьеры, чихуахуа, шпицы). Заболевание проявляется одышкой, хрипами, приступами кашля и в тяжёлых случаях может привести к обморокам. Диагностируется с помощью рентгена и эндоскопии. Лечение варьируется от медикаментов до хирургического вмешательства.
Инородное тело в дыхательных путях: если собака внезапно начала хрюкать, задыхаться или кашлять, возможно, она подавилась. Это могут быть мелкие кости, кусочки пищи или детали игрушек. В таких случаях необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Обратное чихание: это явление чаще встречается у мелких пород (чихуахуа, той-пудели). Оно сопровождается резкими вдохами и хрюкающими звуками, но обычно проходит само. Однако важно исключить более серьёзные причины, такие как коллапс трахеи.
Новообразования в дыхательных путях: опухоли в носоглотке или гортани могут вызывать хрюканье, одышку и кашель. У пожилых собак этот симптом нередко сопровождается потерей веса и снижением аппетита. Диагностика включает рентген, эндоскопию и биопсию.
Фарингит и инфекционный трахеобронхит: воспаления горла и дыхательных путей также могут провоцировать хрюкающие звуки. Инфекционный трахеобронхит, известный как "питомниковый кашель", особенно распространён среди собак, часто контактирующих с другими животными. Лечение включает антибиотики и противовоспалительные препараты.
Особенности брахицефалов: когда хрюканье связано с породой
У собак с короткой мордой (мопсы, бульдоги, шарпеи) дыхание изначально затруднено. В жару, при стрессе или физической нагрузке их хрюкающие звуки могут усиливаться. Однако, если они становятся частыми и сопровождаются одышкой, это может быть симптомом брахицефалического синдрома, требующего лечения.
Диагностика и лечение: когда идти к ветеринару
Если собака начала часто хрюкать, важно исключить серьёзные заболевания. Диагностика включает:
Рентген для выявления инородных предметов и опухолей.
Трахеоскопию для исследования состояния трахеи.
Анализы крови для проверки инфекций.
Эндоскопию для оценки состояния носовых пазух и гортани.
Лечение зависит от причины. При коллапсе трахеи может потребоваться хирургия, при инфекциях назначаются антибиотики, а при брахицефалическом синдроме иногда требуется коррекция мягкого нёба или расширение ноздрей.
Как предотвратить проблемы с дыханием у собаки
Регулярные визиты к ветеринару: профилактические осмотры помогут выявить болезни на ранних стадиях.
Контроль веса: лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему.
Защита от перегрева: брахицефалы особенно чувствительны к жаре.
Ограничение физической нагрузки: длительные прогулки могут вызывать одышку у собак с проблемами дыхания.
Осторожность с игрушками и едой: мелкие предметы могут застрять в дыхательных путях.
Почему важно не игнорировать хрюканье
Хрюканье у собаки — это не просто забавный звук. В ряде случаев оно сигнализирует о проблемах с дыханием, сердцем или даже наличии опухолей. Если ваш питомец начал хрюкать чаще, чем обычно, не откладывайте визит к ветеринару. Своевременное лечение поможет сохранить его здоровье и качество жизни.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.