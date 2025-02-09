Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аквааэробика — спасение для суставов или маркетинговый ход?
Красное, зелёное, синее — стоит ли бояться необычного оттенка моторного масла
Это выглядит дорого: 13 стильных аутфитов с белым трикотажем
Без России: Зеленский рассказал, как Украина может обеспечить Европу газом
Ждут торговую войну? Золотые слитки забирают из банка Англии
Не дайте погоде испортить вам день: какой питьевой режим спасёт метеозависимых
Как бороться с кошачьей линькой, чтобы в доме было меньше шерсти
Удивительный способ накачать ноги без штанги и гантелей: результат удивит
Почему Кальяри — идеальное место для вашего первого визита в Сардинию

Они не враги: секрет дружбы кошек и собак

2:08
Зоосфера

Принято считать, что собаки и кошки — извечные соперники, неспособные жить в мире друг с другом. Однако реальность намного интереснее. Всё больше владельцев домашних животных рассказывают трогательные истории о крепкой дружбе своих питомцев. Может ли между ними действительно возникнуть искреннее привязанность?

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Почему собаки и кошки становятся друзьями

Главный фактор, способствующий дружбе между этими животными, — совместное воспитание с раннего возраста. Когда щенок и котёнок растут вместе, они привыкают друг к другу и перестают воспринимать друг друга как врагов. Более того, характер питомцев играет ключевую роль: некоторые собаки, например, лабрадоры и золотистые ретриверы, обладают дружелюбным и мягким нравом, что делает их отличными компаньонами даже для кошек.

Как помочь питомцам подружиться

  • Первая встреча. Организуйте знакомство в спокойной обстановке, без стресса и давления. Оба животного должны чувствовать себя в безопасности.
  • Совместные занятия. Игры и тренировки помогают наладить контакт и развить доверие.
  • Личное пространство. У каждого питомца должно быть своё место, чтобы избежать ревности.
  • Постепенное привыкание. Не стоит ожидать дружбы с первого дня — процесс адаптации может занять время.

Трогательные примеры дружбы

Истории о необычных союзах между собаками и кошками встречаются всё чаще. Например, лабрадор Макс и рыжая кошка Джинджер выросли вместе, спят бок о бок, едят из одной миски и даже защищают друг друга от незнакомцев. Их дружба показывает, что природные различия можно преодолеть ради тёплых отношений.

Вражда между кошками и собаками — не более чем устоявшийся миф. Если создать подходящие условия и уделить внимание процессу знакомства, между ними может возникнуть настоящая дружба, доказывающая, что привязанность не знает границ.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай
Садоводство, цветоводство
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай Аудио 
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Экономика и бизнес
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus Аудио 
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
Еда и рецепты
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом? Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Последние материалы
Если еда — это искусство, то этот рецепт карбонары — настоящий шедевр
Космическая рулетка: шанс падения астероида на Землю вырос — учёные обеспокоены
Не всходят? Значит, что-то забыли: пять способов заставить семена прорасти
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск
6 знаков, которые стареют с грацией — открываем секреты красоты по гороскопу
Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины
Котлеты из магазина могут быть полезными: обратите внимание на этот признак
Моете голову каждый день? Эти советы помогут продлить свежесть волос
Едем на красный, разгоняемся до 133 км/ч — какие нарушения встречаются чаще
Снижение жира в печени на 7%: результаты клинического исследования каму-каму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.