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Опасные ошибки при уходе за собакой: как шампунь влияет на её здоровье

2:11
Зоосфера » Собаки

Выбор шампуня для питомца — не просто покупка, а ключевой момент в заботе о его здоровье. Неподходящее средство может вызвать аллергию, сухость кожи или ухудшить состояние шерсти. Разберёмся, как подобрать идеальный вариант!

Учитываем тип шерсти и кожи

Первое, на что нужно обратить внимание, — особенности шерсти вашего четвероногого друга. Короткошерстные собаки, например, лабрадоры, требуют средств, удаляющих загрязнения без пересушивания кожи. Владельцам длинношерстных пород, таких как колли или афганская борзая, подойдут шампуни с разглаживающими компонентами для лёгкого расчесывания.

Пудели и другие породы с кудрявой шерстью нуждаются в увлажняющих составах, предотвращающих спутывание. Кроме того, важно учитывать тип кожи: чувствительная — требует мягких формул, а жирная или сухая — средств, нормализующих баланс.

Полезные и вредные компоненты

При выборе шампуня обращайте внимание на состав. Хороший продукт содержит:

  • алоэ вера и овсянку — для увлажнения,
  • натуральные масла — для питания шерсти,
  • экстракты трав — для успокоения кожи.

Опасные ингредиенты, которых лучше избегать:

  • парабены и сульфаты — могут вызывать аллергию
  • искусственные ароматизаторы — нередко провоцируют раздражение
  • красители — вредны для чувствительной кожи

Почему важно учитывать pH-баланс

Кожа собаки имеет нейтральный pH, а у человека он более кислый. Поэтому использование человеческого шампуня может привести к зуду, сухости и даже инфекциям. Выбирайте только средства, специально разработанные для собак!

Шампуни для особых случаев

Некоторым собакам требуется особый уход. Если питомец страдает от блох или часто гуляет в загрязнённых местах, стоит выбрать шампунь с антипаразитарным эффектом. А при кожных заболеваниях или аллергии необходимы лечебные составы — но перед их применением лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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