Блохи у питомца: используем ошейник правильно

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно использовать ошейник от блох, если нет инструкции

Блохи могут причинять животным серьёзные неудобства: они вызывают зуд, болевые ощущения, а иногда и аллергические реакции. Более того, эти паразиты переносят опасные заболевания, угрожающие не только питомцам, но и их владельцам. Даже животное, которое никогда не выходит на улицу, может заразиться блохами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Самый простой и эффективный способ защиты — использование специального ошейника от блох. Однако важно правильно его надеть, чтобы он действительно работал.

Как использовать ошейник от блох

Если на упаковке отсутствует инструкция, придерживайтесь следующих правил:

Распакуйте ошейник

Достаньте его из упаковки только перед непосредственным использованием. Активируйте вещество (при необходимости)

Некоторые ошейники нужно слегка растянуть, чтобы активизировать действующее вещество. Правильно наденьте ошейник

Оберните его вокруг шеи питомца так, чтобы между ошейником и телом оставалось небольшое пространство. Для кошек и мелких собак зазор должен быть в один палец, для средних и крупных собак — в два пальца. Закрепите и обрежьте лишнее

Застегните защёлку, оставив 2-2,5 см свободного конца. Остальную часть можно обрезать ножницами. Гигиена после надевания

После процедуры тщательно вымойте руки с мылом, чтобы избежать попадания инсектицидных веществ на кожу и слизистые.

Дополнительные советы

Не используйте ошейник на больных, беременных или ослабленных животных без консультации с ветеринаром.

Не сочетайте ошейник с другими антипаразитарными средствами, если это не предусмотрено инструкцией.

Следите за реакцией питомца в первые дни использования: если появилось раздражение на коже, ошейник лучше снять.

Вывод

Ошейник от блох - удобное и эффективное средство защиты, но только если его правильно использовать. Соблюдайте рекомендации, чтобы ваш питомец был надёжно защищён от паразитов.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



