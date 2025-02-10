Можно ли приучить кошку к воде: советы владельцам

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки боятся воды: развенчиваем мифы и объясняем страх

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы стараются избегать воды. Но почему же кошки так боятся намокнуть? Причины кроются в эволюции, физиологии и индивидуальном опыте животного.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

Эволюционные причины

Происхождение: Домашние кошки произошли от африканских диких кошек (Felis silvestris lybica), которые обитали в засушливых регионах. Вода не играла значимой роли в их жизни, поэтому плавание не стало их природным навыком.

Домашние кошки произошли от африканских диких кошек (Felis silvestris lybica), которые обитали в засушливых регионах. Вода не играла значимой роли в их жизни, поэтому плавание не стало их природным навыком. Инстинкты: Вода ассоциируется с опасностью. В дикой природе водоёмы могут скрывать хищников, а намокшая шерсть делает кошку менее подвижной и уязвимой.

Физиологические особенности

Шерсть: В отличие от собачьей, кошачья шерсть плохо удерживает тепло в мокром состоянии и долго сохнет. Это нарушает терморегуляцию и вызывает дискомфорт.

В отличие от собачьей, кошачья шерсть плохо удерживает тепло в мокром состоянии и долго сохнет. Это нарушает терморегуляцию и вызывает дискомфорт. Чувствительность к запахам: Вода может смывать естественные запахи, которые помогают кошкам маркировать территорию и общаться с сородичами.

Вода может смывать естественные запахи, которые помогают кошкам маркировать территорию и общаться с сородичами. Слух и сенсорика: Льющаяся вода звучит слишком громко для их чувствительного слуха, что может раздражать и пугать.

Индивидуальные различия

Порода: Некоторые кошки, например турецкий ван, бенгальская или мейн-кун, любят воду. Турецкий ван даже получил прозвище "плавающая кошка".

Некоторые кошки, например турецкий ван, бенгальская или мейн-кун, любят воду. Турецкий ван даже получил прозвище "плавающая кошка". Характер: Любопытные кошки могут играть с водой — лапать капли из-под крана или миски, но это не значит, что они готовы к полноценному купанию.

Исключения из правил

Некоторые кошки любят наблюдать за текущей водой, так как инстинктивно предпочитают свежую воду застоявшейся. Если приучать котёнка к воде с раннего возраста, он может воспринимать купание спокойнее.

Что делать, если кошка боится воды

Не купайте её без необходимости (например, при лечении от паразитов).

Используйте сухой шампунь, если шерсть нужно очистить.

Приучайте к воде постепенно: начните с игр рядом с раковиной или лёгкого смачивания лап.

Оставайтесь спокойными, чтобы не усиливать стресс у питомца.

Кошки боятся воды не потому, что это врождённая фобия, а потому что их организм и инстинкты говорят им, что намокание — это дискомфорт и опасность.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



