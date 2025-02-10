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Можно ли приучить кошку к воде: советы владельцам

2:30
Зоосфера

Почему кошки боятся воды: развенчиваем мифы и объясняем страх

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы стараются избегать воды. Но почему же кошки так боятся намокнуть? Причины кроются в эволюции, физиологии и индивидуальном опыте животного.

Кошки выражаются по-разному
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru
Кошки выражаются по-разному

Эволюционные причины

  • Происхождение: Домашние кошки произошли от африканских диких кошек (Felis silvestris lybica), которые обитали в засушливых регионах. Вода не играла значимой роли в их жизни, поэтому плавание не стало их природным навыком.
  • Инстинкты: Вода ассоциируется с опасностью. В дикой природе водоёмы могут скрывать хищников, а намокшая шерсть делает кошку менее подвижной и уязвимой.

Физиологические особенности

  • Шерсть: В отличие от собачьей, кошачья шерсть плохо удерживает тепло в мокром состоянии и долго сохнет. Это нарушает терморегуляцию и вызывает дискомфорт.
  • Чувствительность к запахам: Вода может смывать естественные запахи, которые помогают кошкам маркировать территорию и общаться с сородичами.
  • Слух и сенсорика: Льющаяся вода звучит слишком громко для их чувствительного слуха, что может раздражать и пугать.

Индивидуальные различия

  • Порода: Некоторые кошки, например турецкий ван, бенгальская или мейн-кун, любят воду. Турецкий ван даже получил прозвище "плавающая кошка".
  • Характер: Любопытные кошки могут играть с водой — лапать капли из-под крана или миски, но это не значит, что они готовы к полноценному купанию.

Исключения из правил

Некоторые кошки любят наблюдать за текущей водой, так как инстинктивно предпочитают свежую воду застоявшейся. Если приучать котёнка к воде с раннего возраста, он может воспринимать купание спокойнее.

Что делать, если кошка боится воды

  • Не купайте её без необходимости (например, при лечении от паразитов).
  • Используйте сухой шампунь, если шерсть нужно очистить.
  • Приучайте к воде постепенно: начните с игр рядом с раковиной или лёгкого смачивания лап.
  • Оставайтесь спокойными, чтобы не усиливать стресс у питомца.

Кошки боятся воды не потому, что это врождённая фобия, а потому что их организм и инстинкты говорят им, что намокание — это дискомфорт и опасность.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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