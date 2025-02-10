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Ошибка владельцев: почему собаки не должны есть корм для кошек

Зоосфера

Почему собаке нельзя давать кошачий корм: 4 причины, о которых стоит знать

Если в доме живут и собака, и кошка, вполне возможно, что ваш пёс попробует кошачий корм. Разовое поедание чужого корма не нанесёт вреда, но если это войдёт в привычку, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Собаки и кошки имеют разные пищеварительные системы, а их рацион требует разного состава питательных веществ. Специалисты настоятельно рекомендуют не допускать регулярного кормления собак кошачьим кормом.

Почему собакам нельзя есть кошачий корм

  1. Избыток белка
    Кошачий корм содержит повышенное количество белка, которого собачий организм не требует в таких объёмах. Избыток белка может привести к перегрузке почек, печени и сердца, а также к ожирению.

  2. Переизбыток таурина
    Кошки не вырабатывают таурин самостоятельно, поэтому он добавляется в их корм. У собак же этот элемент синтезируется естественным образом, и его излишек может вызвать проблемы с пищеварением.

  3. Дефицит витамина E
    Корм для кошек содержит меньше витамина E, чем требуется собаке. Постоянное употребление такого корма может привести к авитаминозу и ухудшению состояния шерсти и кожи собаки.

  4. Высокий уровень фосфора и йода
    Кошачий корм обогащён фосфором и йодом, которые могут негативно повлиять на почки и суставы собаки.

Как избежать проблем

Чтобы собака не поедала кошачий корм, стоит организовать раздельное питание:

  • Кормите животных в разное время.
  • Используйте специальные кормушки или места для еды, недоступные для собаки.
  • Приучите собаку к правильному рациону, исключив соблазн попробовать чужую еду.

Вывод

Хотя кошачий корм может казаться собаке привлекательным, он не подходит для неё и может привести к проблемам со здоровьем. Соблюдайте рекомендации ветеринаров и подбирайте корм, соответствующий потребностям каждого питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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