Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Владимира Лёвкина раскрыла, чувствовал ли артист приближение смерти
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку
Шелушение кожи рук? Вот что действительно помогает
В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США

Почему домашний вольер полезен для щенка: важные моменты, о которых нужно знать

3:29
Зоосфера

Приучение щенка к домашнему вольеру — важный этап воспитания, который помогает создать для питомца безопасное и комфортное пространство. Вольер не только защищает собаку, когда вас нет дома, но и становится личной зоной отдыха, где щенок может чувствовать себя спокойно. Однако, чтобы питомец воспринимал его положительно, важно правильно организовать процесс адаптации.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему домашний вольер полезен для щенка

Вольер помогает

  • Обеспечить безопасность, когда за щенком некому присматривать.
  • Защитить мебель и предметы интерьера от разрушительных зубов.
  • Облегчить адаптацию к поездкам, ветеринарным визитам и непредвиденным ситуациям.
  • Создать уютное место для отдыха, где щенок сможет расслабиться.

Как сделать вольер комфортным для щенка

Создайте положительные ассоциации

  • Начинайте знакомство с вольером постепенно, бросая внутрь лакомства, игрушки или корм, чтобы щенок сам заходил внутрь.
  • Используйте мягкое словесное подкрепление каждый раз, когда питомец заходит в вольер.
  • Не заставляйте щенка заходить насильно — это может вызвать у него страх.

Постепенно увеличивайте время нахождения в вольере

  • Оставляйте дверцу открытой, пока щенок привыкает заходить внутрь.
  • Закрывайте его на короткие промежутки, увеличивая их со временем.
  • Не оставляйте щенка в вольере сразу надолго — адаптация должна быть постепенной.

Разместите вольер в правильном месте

  • Он должен находиться в комнате, где семья проводит много времени.
  • Не изолируйте щенка в подвале или отдельной комнате, где он будет чувствовать себя одиноко.
  • На ночь вольер можно разместить рядом с кроватью, чтобы питомец чувствовал ваше присутствие.

Используйте безопасные игрушки и лакомства

  • Оставляйте внутри жевательные игрушки, которые помогут щенку занять себя.
  • Подойдут прочные игрушки (например, Kong), заполненные мягким кормом.
  • Не кладите мягкие ткани или подстилки, если щенок склонен их разрывать и глотать.

Чего делать не стоит

  • Не используйте вольер в качестве наказания — это разрушит доверие и вызовет негативные эмоции.
  • Не оставляйте щенка в вольере слишком долго. Рекомендуемое время: 1 час на каждый месяц возраста, но не более 4-5 часов подряд даже для взрослых собак.
  • Не запирайте щенка в вольере сразу после активной игры — лучше дождаться, пока он немного устанет и сам захочет отдохнуть.
  • Не оставляйте щенка в вольере в ошейнике — он может зацепиться за прутья и травмироваться.

Дополнительные советы

  • Можно использовать загон большего размера, если вольер кажется слишком тесным. Однако щенок не должен иметь возможности перепрыгнуть его.
  • Сначала кормите щенка в вольере, если он испытывает страх перед новым пространством. Это поможет создать положительные ассоциации.
  • Если щенок плачет, не реагируйте сразу. Исключение — если он сигнализирует о том, что хочет в туалет.

Приучение к домашнему вольеру — это процесс, который требует терпения и последовательности. Если все сделать правильно, вольер станет любимым и безопасным местом для щенка, где он сможет спокойно отдыхать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков
Экономика и бизнес
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Последние материалы
Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки
9 фраз, после которых даже самый строгий инспектор станет вежливее
Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони
Кошка регулярно запрыгивает на стол? Возможно, вы совершаете эту ошибку
Шелушение кожи рук? Вот что действительно помогает
В Финском заливе поврежден российский кабель: ремонт в процессе
Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США
Преобразите свой интерьер: 10 нестандартных идей для дизайна потолка
Чичерина предложила способ честного отбора участников на Интервидение: время фальшивых артистов пора заканчивать
Почему домашний вольер полезен для щенка: важные моменты, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.