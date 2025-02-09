Линька у кошки не заканчивается: в чем причина

Сезонная линька кошек - явление нормальное, но если процесс затянулся, это может сигнализировать о проблемах в организме. В таких случаях шерсть оказывается повсюду: на мебели, коврах, одежде и даже на бытовой технике. И хотя вычёсывание помогает снизить количество выпадающей шерсти, одного этого метода бывает недостаточно.
Когда и почему кошки линяют
Линька чаще всего связана со сменой сезонов, но её интенсивность зависит от множества факторов:
Если линька продолжается дольше обычного или становится слишком выраженной, важно обратить внимание на условия содержания и рацион животного.
Что делать, если кошка сильно линяет
Вывод
Решение проблемы интенсивной линьки требует комплексного подхода. Вычёсывание, купание, правильное питание и своевременный визит к ветеринару помогут минимизировать выпадение шерсти и улучшить состояние питомца.
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