Дворняги захватывают мир: узнайте, почему все выбирают метисов

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выставки собак полны чистокровных пород, но метисы или дворняги обладают особенной привлекательностью. Их внешний вид, характер и повадки невозможно предугадать, что делает каждую собаку по-настоящему уникальной.

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с игрушкой

Что такое собаки смешанных пород

Дворняги — это результат случайного скрещивания чистокровных собак или уже смешанных пород. В отличие от дизайнерских пород, их появление не контролируется человеком, поэтому они наследуют самые разные черты. Каждая такая собака — сюрприз, ведь невозможно предсказать, каким будет ее характер, повадки и даже внешний вид.

Здоровье дворняг: мифы и реальность

Распространено мнение, что дворняги здоровее чистокровных собак. Исследование Dog Aging Project, охватившее 27 000 животных, показало: различия в частоте болезней между чистопородными и смешанными собаками минимальны.

Некоторые заболевания встречаются чаще у чистопородных животных, например:

Проблемы с зубами - удаленные зубы, налет.

- удаленные зубы, налет. Травмы от укусов - выше риск в драках.

А вот у дворняг чаще встречаются:

Инфекции ушей - более распространены.

- более распространены. Остеоартрит - вероятность возникновения примерно одинаковая.

Однако у метисов меньше риск редких генетических заболеваний, так как они не подвергаются жесткому селекционному отбору. Это объясняет Всемирная ассоциация ветеринарии мелких животных: у чистопородных собак из-за скрещивания внутри одной линии часто проявляются наследственные болезни, которые почти не встречаются у дворняг.

Почему стоит выбрать дворнягу

Принять в семью собаку смешанной породы — значит не только обрести преданного друга, но и помочь уменьшить спрос на щенков от сомнительных заводчиков и щенячьих фабрик. Приюты предлагают огромный выбор очаровательных собак, а сотрудники помогут подобрать питомца с подходящим характером.

Согласно Американской ветеринарной медицинской ассоциации, более 53% всех собак в США — это метисы. Этот факт подтверждает: дворняги — не просто случайные собаки, а настоящая классика среди питомцев, сочетающая в себе лучшие качества разных пород.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

